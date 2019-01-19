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"Carmen" kapalı gişe prömiyer yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:35 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden G.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden G. Bizet'in dünyaca ünlü eseri 2 perdelik 'Carmen' operası yoğun ilgi nedeni ile kapalı gişe prömiyerle sanatseverlerle buluşturdu.
Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eseri Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger ile yaklaşık 700 sanatsever izledi.
Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan eserin librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy?in yazdığı 'Carmen' operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten yapıyor. Vladimir Lungu'nun orkestra şefliğini üstlendi. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir imzasını taşıyan eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor.
Tütün fabrikasında çalışan güzeller güzeli Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki ihtiraslı aşk hikayesinin konu edildiği eserde, başlıca rolleri; Gülden Vurandemir, Ferda Yetişer (Carmen ), Bülent Bezdüz, Ali Murat Erengül (Don Jose), Faik Mansuroğlu, Mehmet Ali Tutar( Escamillo), Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Serin Saybaşılı (Michaela ), Yusuf Ziya Büyükaslan, Serkan Sevinç, K. Erdem Özdemir (Zuniga ), Mehmet Erkoç, Hulusi Polat (Morales ), Pınar Olgun Güven, Funda Uyanık (Frasquita), Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, Özlem Pamuk (Mercedes), Serkan Karagöz (Le Dancaire) ve Mustafa Özer (Le Remendado) paylaşıyor.
Eseri önceki sezon Samsun Devlet Opera ve Balesi?nde sahneye koyan rejisörlüğünü Haldun Özörten: "Bu prodüksiyon Samsun seyircisi tarafından çok beğenildi. Çünkü çok farklı zamansız ve mekansız bir Carmen oldu. Carmen?i Çağlar geçse de ileri de veya geri de insanların duygularının değişmediği, hırslarının, egolarının hala aynı kaldığını anlatan bir konsept haline getirdik" dedi.
MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger de, yeni sezonda Mersinli sanatseverleri farklı prodüksiyonlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, " 22 Ocak?ta da ikinci temsilimizi gerçekleştireceğiz. Sanatçı arkadaşlarımız ve teknik personelimiz son derece özveri ile çalıştı. Gerçekleştirilen büyük çalışmanın sonucunda, verimini de büyük alkışlarla alacağımıza inandığımız güzel bir eser oldu" diye konuştu.

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