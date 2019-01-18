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Carmen, kapalı gişe prömiyerle geliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden G.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden G. Bizet'in dünyaca ünlü eseri 2 perdelik 'Carmen' operası yoğun ilgi nedeni ile kapalı gişe prömiyerle sanatseverlerle buluşacak. Eser, 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 20.00’de Kültür Merkezi Opera Sahnesi' sahnelenecek. Tütün fabrikasında çalışan güzeller güzeli Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki ihtiraslı aşk hikayesinin konu edildiği eserde, başlıca rolleri ise şu isimler paylaşacak: Gülden Vurandemir, Ferda Yetişer (Carmen ), Bülent Bezdüz, Ali Murat Erengül (Don Jose), Faik Mansuroğlu, Mehmet Ali Tutar( Escamillo), Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Serin Saybaşılı (Michaela ), Yusuf Ziya Büyükaslan, Serkan Sevinç, K. Erdem Özdemir (Zuniga ), Mehmet Erkoç, Hulusi Polat (Morales ), Pınar Olgun Güven, Funda Uyanık (Frasquita), Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, Özlem Pamuk (Mercedes), Serkan Karagöz (Le Dancaire) ve Mustafa Özer (Le Remendado). Eseri önceki sezon Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde sahneye koyan, rejisör Haldun Özörten, "İnsanlığın ne kadar çağlar geçse de ileri de veya geri de insanların duygularının değişmediği, hırslarının, egolarının hala aynı kaldığını anlatan bir konsept haline getirdik Carmen’i" dedi. MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger de, yeni sezonda Mersinli sanatseverleri farklı prodüksiyonlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Eserde Don Jose karakterini canlandıran dünyaca ünlü tenor Bülent Bezdüz ise Mersinli sanatseverlerin Carmen’i çok beğeneceğini kaydederek, "Az zaman, çok özveri ile güzel bir iş çıkarmaya çalıştık. İnanıyorum ki Mersinli seyircimiz beğenecektir. Güzel bir prömiyer ve gala olacağına inanıyoruz" dedi. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan eserin librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy’in yazdığı 'Carmen' operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten yapıyor. Vladimir Lungu'nun orkestra şefliğini üstlendiği eserin, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir üstlenirken, koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor.

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