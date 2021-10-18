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  4. 'Carmen Mola' isminin arkasından 3 erkek yazar çıktı

'Carmen Mola' isminin arkasından 3 erkek yazar çıktı

18.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da ünlü kadın yazar Carmen Mola, "Planeta" edebiyat ödülünü kazanınca, böyle bir kişinin aslında var olmadığı, üç erkek yazarın bu mahlası kullandığı ortaya çıktı.

'Carmen Mola' isminin arkasından 3 erkek yazar çıktı

İspanya'da 15 Ekim gecesinde düzenlenen ve Carmen Mola'nın layık görüldüğü "Planeta" ödülünün töreninde, ödülü almak için çağırılan Mola yerine kürsüye Antonio Mercero, Jorge Diaz ve Agustin Matinez adlarındaki üç erkek yazar çıktı.

KİM OLDUĞU HEP SAKLANMIŞTI

"La novia gitana", La red purpura" ve "La Nena en Alfaguara" adlı kitaplarla bu zamana kadar yüksek satışlar elde eden Carmen Mola'nın kim olduğu hep saklanmıştı.

İspanyol basını, yayınevinin çoğu zaman Mola için Madrid'de bir lise öğretmeni olduğunu ve öne çıkmak istemediğini söylediğini yazdı.

"SAKLANDIĞIMIZ BİR İSİMDİ"

Gerçeğin ödül töreninde ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmalara cevap veren üç İspanyol yazar, "Hiçbir zaman üç erkek olarak bir kadının arkasına saklanmadık. Saklandığımız bir isimdi." dedi.

KİTAPLAR RAFLARDAN KALDIRILDI

Madrid'deki bir feminist kitabevi ise bu olaydan sonra Carmen Mola'nın kitaplarının raflardan kaldırılması kararı aldığını açıkladı.

İspanyol edebiyatında 'Carmen Mola' isminin bundan sonra devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA


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İspanya
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