‘Carmen’ ve ‘Turandot’ İstanbul’da

Georges Bizet’in ünlü operası Carmen ve Giacomo Puccini’nin eseri Turandot Şubat ayında İstanbul’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
İstanbullu sanatseverler, Akmerkez CinemaPink’te New York Metropolitan Operaları ile bulaşmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü opera ve sanatçıları ağırlayan New York Met Operası, Şubat ayında iki gösterimle izleyicileri buluşacak.
Bizet’in efsane operası: Carmen
New York Met Operası’nın şubat ayı ilk gösterimi Georges Bizet’in ünlü bestesi Carmen. Fransız yazar Prosper Merimee‘nin hikayesinden uyarlanan dünyaca ünlü opera, 2 Şubat Cumartesi günü sahnelenecek. Henri Meilhac ve Ludovic Halevy tarafından librettosu yazılan ünlü eser, İspanya’da yaşanan bir aşk öyküsünü konu alıyor.
Dört perdelik opera, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonunu anlatıyor.
İhtiraslı kadınların öyküsü: Turandot
19’uncu yüzyılın efsane bestecileri arasında gösterilen İtalyan sanatçı Giacomo Puccini’nin eseri Turandot ise bant yayınıyla 14 Şubat Perşembe günü İstanbullu sanatseverler için sahnelenecek.
İhtiraslı, kıskanç ve acımasız kadınları konu İtalyan bestekar Giacomo Puccini’nin unutulmaz eseri ‘Turandot’, Friedrich Schiller’in ’Turandot-Çin Prensesi’nden ilhamla yazıldı. Opera, Çin prensesi Turandot’un ‘evlilik macerasını’ İtalyan romantizmiyle ele alınıyor.
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