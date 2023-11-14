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Carol Alt erotik pozlar verip satmak için Onlyfans'a girdi! İlginç savunma

14.11.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin gözde mankeni Carol Alt erotik pozlarını satmak için Onlyfans'a katıldı. Model "44 yıl boyunca çalıştım. Hiç kendi fotoğraflarıma sahip olmadım" dedi.

Zamanının ünlü mankenlerinden biri olan Carol Alt aldığı kararla gündem oldu. 62 yaşından sonra yetişkinlere yönelik içerikle bilinen abonelik tabanlı Onlyfans'a katıldığını söyledi.

62 yaşındaki Amerikalı emekli model, erotik fotoğraflarını yetişkinlere yönelik yayın yapan bir internet sitesinin kullanıcılarıyla paylaşıyor.

Page Six'e açıklama yapan Carol Alt, "44 yıl boyunca çalıştım. Hiç kendi fotoğraflarıma sahip olmadım. Biri benden fotoğrafımı istediğinde başkalarına sormam gerekiyordu" dedi. Carol Alt, ayrıca vereceği pozları da kendisinin belirlediğini sözlerine ekledi.

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Carol Alt ayrıca, "Bazı çıplak fotoğraflar vardır ki zevkli bir şekilde çekilmiştir. Bunlarla cinselliği sömürenler arasında fark var. Zaten kariyeri boyunca hiç çıplak poz vermemiş bir model hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Carol Alt, fotoğraflarını paylaştığı internet sitesinden elde ettiği gelirin hepsini kendisi için kullanmayacağını da söyledi. Emekli manken, kazandığı paranın bir bölümünü kadınların ruh sağlığı için faaliyet gösteren bazı yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtti.

Ekran Alıntısı


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