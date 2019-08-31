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Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı.Van merkez Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği (AKEM) işbirliği ile tarihi Çarpanak Adası’nın güzelliklerine şahitlik etmek ve turizmin ilgisini adaya çekmek amacıyla “Kulaç Kulaç Van Gölü” sloganıyla bir etkinlik yapıldı.

Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü

Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı.
Van merkez Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği (AKEM) işbirliği ile tarihi Çarpanak Adası’nın güzelliklerine şahitlik etmek ve turizmin ilgisini adaya çekmek amacıyla “Kulaç Kulaç Van Gölü” sloganıyla bir etkinlik yapıldı. 2. Geleneksel Çarpanak Adası’na Antik Yoldan Su Altı Yürüyüşü etkinliği kapsamında sabah saatlerinde tekneyle Çarpanak Yarım Adası’na gelen dalgıç ve yüzücü ekipler, bir kilometrelik antik yol üzerinden Çarpanak Adası’na geçti. Geçiş sırasında ekiplere bir tekne de eşlik etti.
Geçiş sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çarpanak Adasını korumak amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti. Van Gölü’nün kirletilmesi konusunda çağrıda bulunan Başkan Akman, “Adanın kıyıya uzaklığı bir kilometredir. Adada bir de kilise bulunmaktadır. Van Gölü’nün kuzeyinde bulunan Çarpanak Adası dördüncü büyük adamızdır. Belediyemiz bu adayı korumak ve güzelleştirmek için bir etkinlik düzenledi. Bu eserleri korumak hepimizin görevidir. İnsanların gölümüzü kirletmemesi gerekiyor. Gölümüzün suyu cilt hastalıklarına karşı ilaç görevi görüyor. Ülkemizde sedef hastalığı rahatsızlığı bulunanlar burada tatillerini geçirebilirler” dedi.

“Yüzerken antik yolda çok farklı şeylerle karşılaştık”
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise etkinlik kapsamında Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldığını belirterek, “Etkinlik kapsamında dalgıçlarımız antik yoldan su altı yürüyüşü yaptı. Biz bu antik yola vurgu yapmak istedik. Bu adanın tarihi bir geçmişi var. Bu adalarımızın diğer adalar gibi özellikle de Akdamar Adamız gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık. Adada yaklaşık 700-800 yıllık bir geçmişi olan bir manastır var. Bu manastırın da Akdamar Adası’ndaki gibi turizme kazandırılmasını istiyoruz. Hem dalgıçlarımızla hem de yüzücü aktivistlerimizle birlikte yüzdük. Antik yolumuzu da izledik. Yüzerken antik yolda çok farklı şeylerle de karşılaştık. Mutluyuz karaya vardık. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.
Van Gölü’nü kurmak ve adanın tanıtımını yapmak amacıyla suya dalarak antik yoldan yürüdüklerini ifade eden AKEM Sözcüsü Yasin Yıldırım da, su altı dalışını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Düzenlenen programa Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, dalgıç ve yüzücü sporcularla vatandaşlar katıldı. Program sonunda katılımcılara balık ikram edildi.

Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü

Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü

Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü

Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü

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