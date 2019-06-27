HABER

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

Kayseri’de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra şoförünü silahla ateş ederek öldüren 1 kişi kaçtı.

Kayseri’de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra şoförünü silahla ateş ederek öldüren 1 kişi kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şüpheli aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kullandığı 06 KKE 99 plakalı araçla Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kovaladı. Sokak üzerinde kendi aracıyla beraber 38 BV 243 plakalı aracı da şarampole yuvarlayan şahıs, araçtan inerek Niyazi Y.’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı. Niyazi Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.