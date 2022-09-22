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Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

22.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler hakkında yapılan yeni bir çalışma, penislerinin kişilikleri hakkında neleri anlatabileceğini ortaya çıkardı. Katılımcılar 24 farklı penis fotoğrafı gördü. Erkeklerin kişiliklerini yalnızca penislerine göre derecelendirmeleri istendi. Büyük penisli erkekler daha çekici, dışa dönük ve açık sözlü olarak değerlendirildi. Ancak küçük penis boyuna sahip olanlar ise nevrotik olarak değerlendirildi.

Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

Penis boyutu söz konusu olduğunda erkeklere genellikle 'ne kadar büyük olursa o kadar iyi' denir. Ve yeni bir çalışma, bunun doğru olabileceğini öne sürüyor! En azından algılanan kişilik açısından.

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New Mexico Highlands Üniversitesi'nden araştırmacılar, büyük penisli ve kısaltılmış kasık kıllarına sahip erkeklerin daha çekici, dışa dönük ve yeni deneyimlere açık olarak görüldüğünü, daha küçük cinsel organa sahip olanların ise daha nevrotik olarak görüldüğünü söylüyor.

Araştırmada ekip, insanların sadece penislerine dayanarak erkeklerin kişiliklerini nasıl algıladıklarını değerlendirmek için yola çıktı.

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KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAYINLANDI

Araştırmacılar, çalışmalarında, "Bu araştırma, genital görünümün, bu izlenimlerin değerlendirilen kişinin gerçek kişiliğini yansıtıp yansıtmadığına bakılmaksızın, insanlar hakkında sosyal olarak paylaşılan örtük teorilere katkıda bulunabileceğini gösteriyor" diye yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
penis cinsel organ
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