Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

Penis boyutu söz konusu olduğunda erkeklere genellikle 'ne kadar büyük olursa o kadar iyi' denir. Ve yeni bir çalışma, bunun doğru olabileceğini öne sürüyor! En azından algılanan kişilik açısından.

New Mexico Highlands Üniversitesi'nden araştırmacılar, büyük penisli ve kısaltılmış kasık kıllarına sahip erkeklerin daha çekici, dışa dönük ve yeni deneyimlere açık olarak görüldüğünü, daha küçük cinsel organa sahip olanların ise daha nevrotik olarak görüldüğünü söylüyor.

Araştırmada ekip, insanların sadece penislerine dayanarak erkeklerin kişiliklerini nasıl algıladıklarını değerlendirmek için yola çıktı.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAYINLANDI

Araştırmacılar, çalışmalarında, "Bu araştırma, genital görünümün, bu izlenimlerin değerlendirilen kişinin gerçek kişiliğini yansıtıp yansıtmadığına bakılmaksızın, insanlar hakkında sosyal olarak paylaşılan örtük teorilere katkıda bulunabileceğini gösteriyor" diye yazdı.



