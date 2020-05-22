Çarpıcı araştırma! 'Astım koronavirüse karşı koruyor'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları hızla sürerken, astım hastalarını ilgilendiren önemli bir çalışma yayınlandı. Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs pozitifliği doğrulanmış hastaneye yatırılan 140 hastanın hiçbirinde astım hastalığının bulunmadığının bildirildiğini anlatan Dr. Işık, "Yapılan çalışmalarda koronavirüslü hastalarda astım hastalığı görülme oranının genel popülasyona göre az bulundu. Bu da astımın koronavirüs için bir avantaj olduğunu düşündürüyor. Bunun sebebi virüsün tutunduğu reseptörlerle ilgili. Çocuk ve erişkinlerde yapılmış yakın zamanla bir araştırmada, astımı ve solunum alerjisi olan hastalarda hava yollarındaki ACE2 gen ekspresyonunun azalmış olduğu gösterildi. Bu çalışmanın bulguları astım ve solunum yolu alerjisi olan hastalarda koronavirüs görülme sıklığının düşük olduğunu açıklamaktadır" dedi.

'ÖNEMLİ BİR AVANTAJ'



Koronavirüs açısından astım ve alerji hastalarının bugüne kadar risk grubunda kabul edildiğini ancak bu çalışmanın astım ve alerji hastalıklarının virüsün vücutta yayılmasını önlemede önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Dr. Işık, "Koronavirüse neden olan SARS-CoV-2, hücreleri enfekte etmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim reseptörü ACE2 kullanır. Çalışmalar, ACE2'nin daha yüksek ekspresyonunun sigara içme, diyabet ve hipertansiyon ile ilişkili olduğunu gösterdi. Hem SARS hem de koronavirüs hastalarında kronik solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı genel popülasyondaki görülme sıklığına göre daha azdır. Ancak kronik akciğer hastalığı olan kişilerin koronavirüs hastalığına yakalanmaları halinde kliniklerinin ağır seyretme ihtimali daha yüksektir. Wuhan'da koronavirüs pozitifliği doğrulanmış hastaneye yatırılan 140 hastanın hiçbirinin astım veya eşlik eden atopik hastalığının bulunmadığı bildirildi. Koronavirüs tanılı 548 hastada astım görülme sıklığı (yüzde 0,9) Wuhan'daki yetişkin popülasyondaki astım prevalansına (yüzde 6,4) göre belirgin olarak düşük bulunmuştur. Rhinovirüs ve respiratuvar sinsityal virüs gibi solunum yolu virüsleri viral kaynaklı astım alevlenmelerinin bilinen en sık tetikleyicileridir. Oysa korona virüsler akut astım alevlenmelerinde çok daha seyrek tetikleyicilerdir. Fakat astımı olan bir kişinin koronavirüs hastalığına yakalanması halinde hastalığı daha ağır geçirme riski nedeniyle astım hastalarının daha dikkatli olması ve alınan önlemlere uyulması gerekir” diye konuştu.

Dr. Işık, Astım hastalarındaki ACE2 reseptör sayısındaki azlık ya da bu süreçte alınan önlemler ve davranış değişikliği ya da her ikisinin bu grupta yer alan hastaları koronavirüse karşı koruyucu hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

