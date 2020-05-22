HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çarpıcı araştırma! 'Astım koronavirüse karşı koruyor'

Çarpıcı araştırma! 'Astım koronavirüse karşı koruyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, son yapılan bilimsel çalışmalarda astım hastalığının koronavirüse karşı koruyucu bir etkisinin olabileceğinin ortaya çıktığını söyledi. Araştırmada, astım hastalarında koronavirüsün insan hücresine girişini sağlayan ACE2 reseptör gen aktivitesinin düşük olduğu gözlendi.

Çarpıcı araştırma! 'Astım koronavirüse karşı koruyor'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları hızla sürerken, astım hastalarını ilgilendiren önemli bir çalışma yayınlandı. Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs pozitifliği doğrulanmış hastaneye yatırılan 140 hastanın hiçbirinde astım hastalığının bulunmadığının bildirildiğini anlatan Dr. Işık, "Yapılan çalışmalarda koronavirüslü hastalarda astım hastalığı görülme oranının genel popülasyona göre az bulundu. Bu da astımın koronavirüs için bir avantaj olduğunu düşündürüyor. Bunun sebebi virüsün tutunduğu reseptörlerle ilgili. Çocuk ve erişkinlerde yapılmış yakın zamanla bir araştırmada, astımı ve solunum alerjisi olan hastalarda hava yollarındaki ACE2 gen ekspresyonunun azalmış olduğu gösterildi. Bu çalışmanın bulguları astım ve solunum yolu alerjisi olan hastalarda koronavirüs görülme sıklığının düşük olduğunu açıklamaktadır" dedi.

'ÖNEMLİ BİR AVANTAJ'

Koronavirüs açısından astım ve alerji hastalarının bugüne kadar risk grubunda kabul edildiğini ancak bu çalışmanın astım ve alerji hastalıklarının virüsün vücutta yayılmasını önlemede önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Dr. Işık, "Koronavirüse neden olan SARS-CoV-2, hücreleri enfekte etmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim reseptörü ACE2 kullanır. Çalışmalar, ACE2'nin daha yüksek ekspresyonunun sigara içme, diyabet ve hipertansiyon ile ilişkili olduğunu gösterdi. Hem SARS hem de koronavirüs hastalarında kronik solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı genel popülasyondaki görülme sıklığına göre daha azdır. Ancak kronik akciğer hastalığı olan kişilerin koronavirüs hastalığına yakalanmaları halinde kliniklerinin ağır seyretme ihtimali daha yüksektir. Wuhan'da koronavirüs pozitifliği doğrulanmış hastaneye yatırılan 140 hastanın hiçbirinin astım veya eşlik eden atopik hastalığının bulunmadığı bildirildi. Koronavirüs tanılı 548 hastada astım görülme sıklığı (yüzde 0,9) Wuhan'daki yetişkin popülasyondaki astım prevalansına (yüzde 6,4) göre belirgin olarak düşük bulunmuştur. Rhinovirüs ve respiratuvar sinsityal virüs gibi solunum yolu virüsleri viral kaynaklı astım alevlenmelerinin bilinen en sık tetikleyicileridir. Oysa korona virüsler akut astım alevlenmelerinde çok daha seyrek tetikleyicilerdir. Fakat astımı olan bir kişinin koronavirüs hastalığına yakalanması halinde hastalığı daha ağır geçirme riski nedeniyle astım hastalarının daha dikkatli olması ve alınan önlemlere uyulması gerekir” diye konuştu.

Dr. Işık, Astım hastalarındaki ACE2 reseptör sayısındaki azlık ya da bu süreçte alınan önlemler ve davranış değişikliği ya da her ikisinin bu grupta yer alan hastaları koronavirüse karşı koruyucu hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Nefes darlığı ve geçmeyen öksürükle ortaya çıkıyor!Nefes darlığı ve geçmeyen öksürükle ortaya çıkıyor!
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Ailesinden flaş karar: Katillerini affettik

Ailesinden flaş karar: Katillerini affettik

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'da Evrim ve Mert için bomba iddia!

Survivor'da Evrim ve Mert için bomba iddia!

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sağlık Bakanlığı'ndan evcil hayvan uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan evcil hayvan uyarısı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Detaylı Frengi Hastalığı Rehberi: Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Cinsel yolla bulaşıyor! Tedavi edilmezse ölüme bile yol açıyor

Detaylı Fıtık Rehberi: Nedir? Belirtileri ve Ameliyatı

Geçmeyen ağrılar yaşıyorsanız dikkat! Sebebi bu olabilir

Detaylı Çölyak Hastalığı Rehberi: Nedir? Belirtileri Neler? Testi Nasıl Yapılır?

Ölüme bile neden oluyor! İşte asla yenmemesi gerekenler

Detaylı Bronşit Rehberi: Nedir? Belirtileri Neler? Nasıl Geçer?

Nefes darlığı ve geçmeyen öksürükle ortaya çıkıyor!

Detaylı Behçet Hastalığı Rehberi: Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tedavisi

Ağız aftına benziyor! Genital bölgenizde görülüyorsa...

Göz Tansiyonu Rehberi: Nedir? Belirtileri Neler? Kaç Olmalı?

Bu hjastalıkta 40 yaş üstü risk grubunda! İşte normal değerler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.