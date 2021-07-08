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  4. Çarpıcı araştırma! Delta’nın yayıldığı İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

Çarpıcı araştırma! Delta’nın yayıldığı İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

08.07.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor. Bununla birlikte İsrail hükümeti BioNTech aşısının Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunu açıkladı.

İsrail'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 501 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun İsrail'de 30 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edilirken, Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Kovid-19 aşısı olan kişiler oluşturuyor.

AŞININ ETKİNLİĞİ YÜZDE 64'E GERİLEDİ

Öte yandan İsrail hükümeti, Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının enfeksiyonları ve semptomatik hastalıkları önlemedeki etkinliğinde bir azalma olduğunu bildirdi, ancak aşının ciddi hastalıkları önlemede ise oldukça etkili olduğu belirtildi. Açıklamaya göre aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren %64'e geriledi.

Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise %93 etkili olduğu açıklandı. Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre BioNTech aşısının 2 doz sonrası koronavirüsün yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede %97 fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİSİ AZ

İsrail hükümeti, BioNTech aşısının düşen koruyuculuk oranının ülkede yayılmaya başlayan Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı

9,3 milyon nüfuslu İsrail'de nüfusun yaklaşık %60'ı en az bir doz BioNTech aşısı oldu.
Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ülkedeki tüm tedbirler kaldırılmaya başlamıştı.
Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları günlük 400'ün üzerinde seyretmeye başladı

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
İsrail haritadan silinmeden bitmez bu virüs herkez rahat olsun.
cok dogru dedin ama israili silmek icin once dunyaya yön veren yahudi lobisini silmek gerek
Her kafadan bir ses çıkıyor kime güvenilecek belli değil iyisimi sonucu beklemek etkili doğru aşıyı bulana dek beklemek
Aşı virüsü havada yakalayacak değil ya Allah razı razı olsun uğur abiden kendisine yazdım doğal ilacı da yaparlarsa dünya kurtulur.

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