HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

09.12.2020 10:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre siperlik, koronavirüs (Covid-19) taşıyan kişiye karşı koruma sağlamadığını ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, enfekte bir kişinin maske takmadan hapşırması durumunda siperliğin koronavirüse karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkardı. İngiliz araştırmacılar, 1 metre uzaklıkta bulunan birinin hapşırmasıyla damlacıkların yüz siperi takan kişiyi nasıl etkilediğini görselleştirmek için akıllı bilgisayar kullandı. Ortaya çıkan görselde hapşırık tarafından üretilen 'girdap halkalarının' bulaşıcı partikülleri bir saniyeden daha kısa bir sürede yüz siperine taşıdığını ve siperliğin kenarlarına yapıştığını ortaya koyuyor.

Çin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkiliÇin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkili

Araştırmacılar, bu koronavirüs partiküllerinin siperlik takan kişinin nefes almasıyla çakışması durumunda kişinin enfekte olabileceğini söylüyor.

SİPERLİK TAKAN ENFEKTE BİR KİŞİ VİRÜSÜ YAYABİLİR

Önceki araştırmalarda siperliklerin aerosolleri yakalamada da işe yaramadığını ortaya çıkarırken son araştırmada siperlik takan enfekte bir kişinin virüsü hala yayabileceğini gösteriyor. Pek çok kişinin daha az kısıtlayıcı ve iletişimde kolaylık sağladığı için cerrahi maske yerine siperlik tercih ediyor. İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) Ağustos ayında kuaförlerin ve berberlerin koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için sadece siperlik değil maske takmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

SADECE SİPERLİK TAKANLAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İsviçreli yetkililer, işverenler önlem almasına rağmen Alpler'de bir köyün otelinde meydana gelen birkaç koronavirüs vakasını araştırdı. Uzmanlar, yalnızca siperlik takanların enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Ancak araştırmaya göre, tek başına veya yüz siperine ek olarak maske takan hiç kimsenin koronavirüse yakalanmadığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir
3 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!3 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir

Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir

Çin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkili

Çin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkili

Steve Jobs'un kızı manken oldu!

Steve Jobs'un kızı manken oldu!

DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

ABD’de milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı

Milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi belli oldu

ABD Kara Kuvvetlerinde "tecavüz ve cinayet" depremi: 14 komutan görevden alındı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.