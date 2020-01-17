Çarpıcı araştırma! Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

Fransa'da bir kuruluş sürücülerin trafikte sinirlenmeleri ile kullandıkları araçların markası arasındaki bağı inceledi. Ankete göre trafikte en çok sinirlenenler Audi sürücüleri oldu. Ankete katılan Audi marka otomobil kullanan sürücülerin yüzde 35'i

trafikte sık sık sinirlendiğini belirtti.

İKİNCİ SIRADA KIA VAR



Euronews'in haberine göre Audi'yi yine aynı oranlar Kia sürücüleri takip ediyor. Trafikte en çok sinirlenenler listesinde ilk sıralarda Alman markaları tercih edenler bulunuyor. BMW ve Mercedes kullanıcıları yüzde 31 oranıyla Audi ve Kia'yı takip ediyor.

Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

Araştırmaya göre en az sinirlenen sürücüler ise Peugeot (yüzde 18), Nissan (yüzde 11) ve Toyota (yüzde 11) kullanıcıları.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan sıralama:

Audi : 35%

Kia : 35%

BMW : 31%

Mercedes : 31%

Chevrolet : 27%

Hyundai : 27%

Citroën : 24%

Alfa Romeo : 24%

Seat : 23%

Fiat : 19%

Volkswagen : 19%

Renault : 19%

Ford : 18%

Peugeot : 18%

Nissan : 11%

Toyota : 11%



