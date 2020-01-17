HABER
  4. Çarpıcı araştırma! Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

Çarpıcı araştırma! Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında sürücülerin trafikte sinirlenmeleri ile kullandıkları araçların markası arasındaki bağ incelendi. Yapılan araştırmada listenin başında Audi marka araba sahibi olanlar yer aldı.

Çarpıcı araştırma! Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

Fransa'da bir kuruluş sürücülerin trafikte sinirlenmeleri ile kullandıkları araçların markası arasındaki bağı inceledi. Ankete göre trafikte en çok sinirlenenler Audi sürücüleri oldu. Ankete katılan Audi marka otomobil kullanan sürücülerin yüzde 35'i
trafikte sık sık sinirlendiğini belirtti.

İKİNCİ SIRADA KIA VAR

Euronews'in haberine göre Audi'yi yine aynı oranlar Kia sürücüleri takip ediyor. Trafikte en çok sinirlenenler listesinde ilk sıralarda Alman markaları tercih edenler bulunuyor. BMW ve Mercedes kullanıcıları yüzde 31 oranıyla Audi ve Kia'yı takip ediyor.

Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

Araştırmaya göre en az sinirlenen sürücüler ise Peugeot (yüzde 18), Nissan (yüzde 11) ve Toyota (yüzde 11) kullanıcıları.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan sıralama:

Audi : 35%

Kia : 35%

BMW : 31%

Mercedes : 31%

Chevrolet : 27%

Hyundai : 27%

Citroën : 24%

Alfa Romeo : 24%

Seat : 23%

Fiat : 19%

Volkswagen : 19%

Renault : 19%

Ford : 18%

Peugeot : 18%

Nissan : 11%

Toyota : 11%


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!
Kırmızı ışıkta geçti, polise verdiği cevapla şaşırttıKırmızı ışıkta geçti, polise verdiği cevapla şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinirlilik araba araba markaları trafikte sinirlilik

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!

Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabük'te korkunç kaza! Viraja hızlı giren araç sürücüsü kontrolü kaybedince su kanalına uçtu

Korkunç kaza! Viraja hızlı girince...

Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!

Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!

Gaziantep'te kırmızı ışıkta geçen yaya kendisini bu sözlerle savundu: Yaya kırmızıda da geçer...

Kırmızı ışıkta geçti, polise verdiği cevapla şaşırttı

Sincabın rubik küpüne olan merakı gülümsetti

Gülümseten anlar! Yorum yağdı

Dünya bunu konuşuyor! Baba 10, anne 13 yaşında

Dünya bu olayı konuşuyor! Aileler destek veriyor

Kötülüklerden arınmak için alevlerin üzerinden geçiyorlar

Kötülüklerden arınmak için ateşle temizleniyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.