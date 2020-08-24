Çarpıcı araştırmanın sonuçları paylaşıldı! Kan grubu ile kanser arasında ilişki var mı?

Hem kanseri önlemek hem de daha etkili tedavi yöntemleri bulmak için pek çok araştırma yapılıyor. Daha önce, Amerikan Sağlık Enstitüsünden Dr. Arash Etamadi'nin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi. İsveç'in Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan benzer araştırma, kan grubu ile kanser riski arasındaki bağlantıya işaret ediyor. Kan gruplarını kanser riski taşıma yüzdesine göre inceleyen araştırmalarla; aynı zamanda hangi kan grubunun, ne tür kanserlere yakalanma riski olduğu da tespit edilebiliyor.
İsveçli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar, 0 kan grubunun kansere daha dirençli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, mide kanseri ile kan grubu ilişkisinin de incelendiği araştırmada; A, B ve AB kan gruplarının, 0 kan grubuna göre %55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığı öne sürülüyor. Amerikan Sağlık Enstitüsü'nün, kuzey batı İran'da, 55 bin kişi üzerinde yaptığı deneylerde de benzer sonuçlara varılmıştı. Deneylerde; A, B ve AB kan gruplarının, 0 kan grubuna göre %9 oranla daha fazla risk taşıdığı tespit edilmişti.
Göğüs kanserine yakalanan kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar, 0 ve B gruplarının tedaviye daha hızlı yanıt verdiğini ve daha hızlı iyileşme sağladığını ortaya koyuyor. Ancak, 0 ve B gruplarını tehdit eden başka bir tehlike var. Deneylerde, 0 grubunun kansere yakalanma riski düşük gözükse de bazı kanser türleri açısından risk taşıdığı belirtiliyor. Deri ve kemik kanseri, 0 grubunun en riskli olarak görüldüğü tek kanser türü. B kan grubunun da bu kanser türünde risk taşıyan ikinci grup olduğu öne sürülüyor.
Araştırmalara göre; diş eti, damak, yemek borusu, tükürük bezi gibi sindirim yolu kanserlerinin yanı sıra; beyin, rahim, mide, pankreas ve mesane kanserleri, A ve AB kan gruplarına sahip kişilerde daha fazla görülüyor. Ancak bu araştırmalar, 0 kan grubu dışındakilerin hastalığa yakalanacağını kesinleştirmiyor; kan gruplarıyla kanser arasındaki bağlantının ipuçlarını veriyor.
Araştırmalar, çoğu kanser türlerinin kanserle yakından ilişkisi olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum her kanser türü için geçerli değil. Bilim insanları, bağırsak kanserinin bazı türlerinde kan gruplarının belirleyici olmadığını, bu kanser türüne neden olan etkenlerin daha çok stres ve yaşam biçimi gibi faktörlerin etkisiyle de bağlantılı olduğunu ifade ediyor.
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