Çarpıcı araştırmanın sonuçları paylaşıldı! Kan grubu ile kanser arasında ilişki var mı?

Hem kanseri önlemek hem de daha etkili tedavi yöntemleri bulmak için pek çok araştırma yapılıyor. Daha önce, Amerikan Sağlık Enstitüsünden Dr. Arash Etamadi'nin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi. İsveç'in Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan benzer araştırma, kan grubu ile kanser riski arasındaki bağlantıya işaret ediyor. Kan gruplarını kanser riski taşıma yüzdesine göre inceleyen araştırmalarla; aynı zamanda hangi kan grubunun, ne tür kanserlere yakalanma riski olduğu da tespit edilebiliyor.

''0'' KAN GRUBU DAHA AZ RİSK TAŞIYOR

İsveçli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar, 0 kan grubunun kansere daha dirençli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, mide kanseri ile kan grubu ilişkisinin de incelendiği araştırmada; A, B ve AB kan gruplarının, 0 kan grubuna göre %55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığı öne sürülüyor. Amerikan Sağlık Enstitüsü'nün, kuzey batı İran'da, 55 bin kişi üzerinde yaptığı deneylerde de benzer sonuçlara varılmıştı. Deneylerde; A, B ve AB kan gruplarının, 0 kan grubuna göre %9 oranla daha fazla risk taşıdığı tespit edilmişti.