Çarpıcı görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme: Ağabey Enes Güran'ın yüzündeki morluk ve ısırık izleri...

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos günü kaybolması ve 8 Eylül’de cansız bedeni bir dere yatağında bulunması üzerine başlatılan soruşturmada dava süreci hız kesmeden devam ediyor.
Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak gelen çarpıcı görüntüler ise soruşturmanın seyrini değiştirecek cinsten. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın sağ gözündeki morluklar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
A Haber canlı yayınında kamuoyuyla paylaşılan görüntülerin Narin Güran cinayeti davasında da delil olarak incelendiği belirtildi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran 7 Kasım'da görülen davada savunma yaptı.
Mahkeme başkanının günlerce Narin'in bulunması için arama çalışmaları yapıldığını belirterek, jandarmanın aile üyelerinin kendilerini yanlış yönlendirdiğini belirttiğini, böyle bir şey olup olmadığını sorması üzerine Güran, böyle bir şey olmadığını iddia etti.
Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." diye konuştu.
"Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.