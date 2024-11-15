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  4. Çarpıcı görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme: Ağabey Enes Güran'ın yüzündeki morluk ve ısırık izleri...

Çarpıcı görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme: Ağabey Enes Güran'ın yüzündeki morluk ve ısırık izleri...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.11.2024 01:23
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Türkiye'nin haftalardır konuştuğu olayda Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cinayete kurban giden Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi Enes Güran'ın yüzündeki morlukların görüntüleri canlı yayında ilk kez ortaya çıktı. Cinayetin seyrini değiştirebileceği düşünülen bu olayın görüntülerde Enes Güran'ın sağ gözünün altında, elmacık kemiğinde morluk olduğu görüldü.

Çarpıcı görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme: Ağabey Enes Güran'ın yüzündeki morluk ve ısırık izleri...

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos günü kaybolması ve 8 Eylül’de cansız bedeni bir dere yatağında bulunması üzerine başlatılan soruşturmada dava süreci hız kesmeden devam ediyor.

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SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK GELİŞME

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak gelen çarpıcı görüntüler ise soruşturmanın seyrini değiştirecek cinsten. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın sağ gözündeki morluklar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER!

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

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A Haber canlı yayınında kamuoyuyla paylaşılan görüntülerin Narin Güran cinayeti davasında da delil olarak incelendiği belirtildi.

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AĞABEY GÜRAN'A O ISIRIK İZLERİ SORULMUŞTU

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran 7 Kasım'da görülen davada savunma yaptı.

Mahkeme başkanının günlerce Narin'in bulunması için arama çalışmaları yapıldığını belirterek, jandarmanın aile üyelerinin kendilerini yanlış yönlendirdiğini belirttiğini, böyle bir şey olup olmadığını sorması üzerine Güran, böyle bir şey olmadığını iddia etti.

Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." diye konuştu.

"Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
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