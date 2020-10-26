Çarpıcı iddia: Çin'deki bazı iPhone 12'lerin boyası soyuldu!

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, tıpkı iPhone 5 veya iPhone 4 gibi keskin kenarlara sahip. Apple bu hareketiyle kimilerine göre eski tasarımını modernize etti ve kullanıcılarına sundu. Keskin kenarlara sahip iPhone'lar, tanıtım sonrası bazı ülkelerin Apple Store mağazalarında sergilenmeye başladı. Bu ülkelerin arasında Çin de bulunuyordu. Fakat Çin'deki Apple Store'lardan gelen iddialar, ortalığı ciddi anlamda karıştırdı.

ÇİN'DE İPHONE 12 MODELLERİNİN BOYASI SÖKÜLDÜ

Çinli bir teknoloji sitesinin iddiasına göre Çin'deki Apple mağazalarındaki teşhir ürünü iPhone 12'lerin boyası soyulmaya başladı. Bunun nedeni ise görünüşe bakılırsa insanların iPhone 12 modellerine çok fazla el sürmesi. İddialar da iPhone 12 modellerinin boyalarının, telefonların çok fazla ele alındığı için söküldüğünü belirtiyor. Buna ek olarak iddia kaynakları, boyası sökülen iPhone 12 modellerini de fotoğraflamış durumda. Fotoğraflarda sökülen boyalar rahatlıkla görülebiliyor. Fakat iPhone 12 sorunları için paylaşılan tek iddia da bu değil.

BİR İDDİA DA İPHONE 12 PRO İÇİN GELDİ

Teknoloji yazarı Max Weinbach, resmi Twitter hesabından iPhone 12 Pro hakkında bir tweet paylaştı. Weinbach, iPhone 12 Pro'sunun ortada hiçbir sebep yokken arka camının çatladığını iddia etti. Weinbach'in söylediğine göre iPhone 12 Pro masanın üzerinde duruyor ve ekranı üste bakıyordu. Ancak buna rağmen telefonun arka camı, tam da kamera kurulumunun olduğu noktadan çatladı.