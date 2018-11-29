Çarpıcı iddia: Erdoğan döneminde gelirleri yüzde 500 arttı

Geçen yaz eylül ayında Dalyan’da orta üst sınıf bir otelde bonkörlük yapıp ailece 5 gece kaldık. Dönüş günü Dalaman Havaalanı’na gitmek için bir şirketten araç çağırdık. Yol biraz uzun, sohbet kaçınılmaz oluyor. Gazeteci de olunca hâliyle bölgenin ekonomik yapısını, geçim durumunu vs. sordum. İşe bakın, şoför şirketin sahibiymiş. Gururla “Bir de çiftliğim var abi, yüzlerce hayvan besleyip satıyorum, sütünü veriyorum şirketlere. Mera kiraladım kâr ediyorum yemden” diye ekledi.

Uğur’un “Türkiye’nin kaymağını kim yiyor?” Başlığıyla yayımlanan yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Uğur ayrıca "Şimdi yaşadığımız ekonomik sıkıntı nedeniyle Türkiye üzerinden hüplettikleri paraları yurt dışına transfer ediyor, tepeden orta alt sınıfa kadar olan bu çevreler yavaş yavaş ülkeden tüyüyorlar" ifadesini kullandı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin yönettiği ilçelerdeki seçmenlerler ilgili “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” demesini köşesine taşıdı.

Laf lafı açıp sohbet ilerleyince Erdoğan ve AK Parti’yi desteklediğimizi öğrendi. Çok şaşırdı. Hayretini saklamadı ve bana dönerek “Abi ben 15 yıldır Dalyan otellerinden Dalaman’a yolcu taşırım. Şimdiye kadar götürdüğüm müşterilerin en az yüzlercesiyle siyasi sohbet yapmışımdır herhâlde. İlk defa bir AK Partiliye rastlıyorum. Yanlış anlama ben MHP’liyim.”

Hiç yanlış anlamadım. Çünkü bu olgu, kimsenin üzerinde durmadığı ya da farkına varmadığı bir sosyolojik, ekonomik gerçekliğin göstergesiydi sadece.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki günkü konuşmasında Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarının ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını belirterek “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” dedi.

Oh be dedim, nihayet biri GERÇEĞİ en üst düzeyde ve en üst perdeden dile getirdi. Üstelik az bile söyledi Erdoğan. Dahası CHP’li belediyelerin yönettiği bu ilçelerdeki hayat kalitesinin de bağlı oldukları büyükşehrin veya hükûmetin yatırımları sayesinde yükseldiğini hatırlattı ki bu da sonuna kadar doğruydu.

Cumhurbaşkanı’nın sözlerini zaten tüm bilimsel istatistiki veriler de destekliyor. Sadece bu ilçeler değil, CHP’nin ağırlıklı olarak oy aldığı tüm kıyı bölgelerindeki yerleşim yerlerine;

