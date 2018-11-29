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Çarpıcı iddia: Erdoğan döneminde gelirleri yüzde 500 arttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

Yerel seçim öncesi partiler arasındaki rekabet giderek kızışırken, gazeteci Fuat Uğur'dan tartışma yaratacak bir iddiayı ortaya attı. CHP'nin elinde olduğu ilçelerdeki seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde gelirlerini yüzde 500 arttırdığını belirterek, 'Semirdikçe semirmişler' ifadelerini kullandı.

Çarpıcı iddia: Erdoğan döneminde gelirleri yüzde 500 arttı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin yönettiği ilçelerdeki seçmenlerler ilgili “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” demesini köşesine taşıdı.

Uğur, Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde yaşayan seçmenlerin “gelirlerini Erdoğan’ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde yüzde 500 artırdıklarını” iddia ederken “Semirdikçe semirmişler” ifadesini kullandı.

Uğur ayrıca "Şimdi yaşadığımız ekonomik sıkıntı nedeniyle Türkiye üzerinden hüplettikleri paraları yurt dışına transfer ediyor, tepeden orta alt sınıfa kadar olan bu çevreler yavaş yavaş ülkeden tüyüyorlar" ifadesini kullandı.

Uğur’un “Türkiye’nin kaymağını kim yiyor?” Başlığıyla yayımlanan yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Geçen yaz eylül ayında Dalyan’da orta üst sınıf bir otelde bonkörlük yapıp ailece 5 gece kaldık. Dönüş günü Dalaman Havaalanı’na gitmek için bir şirketten araç çağırdık. Yol biraz uzun, sohbet kaçınılmaz oluyor. Gazeteci de olunca hâliyle bölgenin ekonomik yapısını, geçim durumunu vs. sordum. İşe bakın, şoför şirketin sahibiymiş. Gururla “Bir de çiftliğim var abi, yüzlerce hayvan besleyip satıyorum, sütünü veriyorum şirketlere. Mera kiraladım kâr ediyorum yemden” diye ekledi.

Laf lafı açıp sohbet ilerleyince Erdoğan ve AK Parti’yi desteklediğimizi öğrendi. Çok şaşırdı. Hayretini saklamadı ve bana dönerek “Abi ben 15 yıldır Dalyan otellerinden Dalaman’a yolcu taşırım. Şimdiye kadar götürdüğüm müşterilerin en az yüzlercesiyle siyasi sohbet yapmışımdır herhâlde. İlk defa bir AK Partiliye rastlıyorum. Yanlış anlama ben MHP’liyim.”

Hiç yanlış anlamadım. Çünkü bu olgu, kimsenin üzerinde durmadığı ya da farkına varmadığı bir sosyolojik, ekonomik gerçekliğin göstergesiydi sadece.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki günkü konuşmasında Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarının ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını belirterek “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” dedi.

Oh be dedim, nihayet biri GERÇEĞİ en üst düzeyde ve en üst perdeden dile getirdi. Üstelik az bile söyledi Erdoğan. Dahası CHP’li belediyelerin yönettiği bu ilçelerdeki hayat kalitesinin de bağlı oldukları büyükşehrin veya hükûmetin yatırımları sayesinde yükseldiğini hatırlattı ki bu da sonuna kadar doğruydu.

Cumhurbaşkanı’nın sözlerini zaten tüm bilimsel istatistiki veriler de destekliyor. Sadece bu ilçeler değil, CHP’nin ağırlıklı olarak oy aldığı tüm kıyı bölgelerindeki yerleşim yerlerine;

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yerel seçim seçim 2019 erdoğan CHP Fuat Uğur

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
hahahaha oğlum onlar %500 arttıysa siz %5.000.000 artmışsınızdır ya :) yine kendi yaptıklarını başkalarına mal etme çabası içindeler.
Algınızı seveyim sizin. bakın bakalım kocaeli ye kayseriye. Kocaeli suan da en borçlu belediye. nerden geldı bu kadar borcc arastırında oyle bı haber yapın bakalım.
EPDK yetkililerine sesleniyorum akaryakıta indirim geldi dizelin 6 TL yi altına indiği haberlerde yapılıyor ama akaryakıt istasyonlarında 6.12 TL civarı. Bizim hakkımızı kim savunacak. Zam gelince dakikasında pompaya yansıtılıyor ama indirim gelince yapılmıyor. Milete yazık
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