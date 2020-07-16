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  4. Çarpıcı iddia: HDP'li Mensur Işık, eşini darp etti

Çarpıcı iddia: HDP'li Mensur Işık, eşini darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 06:58 | Son Güncelleme

Ankara'da, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi.

Çarpıcı iddia: HDP'li Mensur Işık, eşini darp etti

Olay, dün gece saatlerinde HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlata polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

(DHA)

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