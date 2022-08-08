Çarpıcı iddia! Kuzey Kore savaşa dahil oluyor, 100 bin asker...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Moskova yönetimine 100 bin asker teklif etti.

"ÇATIŞMAYA HAZIR OLDUKLARINA DAİR HABERLER VAR"

Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ ORDUSU

Kuzey Kore ordusu yaklaşık 1,3 milyon aktif personeliyle dünyanın dördüncü büyük ordusuna sahip. Orduda 600 bin kişi daha yedek asker olarak hizmet ediyor.

RUSYA'YA UKRAYNA İÇİN İŞÇİ TEKLİFİ

Öte yandan, Kuzey Kore'nin savaş sonrası Ukrayna'yı yeniden inşa etmede Rusya'ya yardım etmek için işçi de teklif ettiği de öne sürüldü. Güney Kore medyasının Rus kaynaklara dayandırdığı habere göre Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine binden fazla işçi göndermeyi planladığını bildirdi.



