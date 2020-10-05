Çarpıcı iddia: Samsung Galaxy Note'un fişini çekiyor mu?

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE'yi satışa sunduktan sonra 2021 yılının başlarında çıkacak olan Galaxy S21 serisi için çalışmalarına başladı. Galaxy S21 hakkında gelen iddialar ise tahmin ettiğiniz gibi sadece Galaxy S21, Galaxy S21 Plus veya Galaxy S21 Ultra'ya odaklanmıyor. Söz konusu iddialar, Galaxy Note serisi için tehlike çanlarının çalmasına sebep oluyor.

KAYNAKLAR: SAMSUNG GALAXY NOTE SERİSİ BİR YIL DAHA BİZİMLE

Galaxy Note serisi için çıkan söylentiler, Samsung'un Galaxy Note serisini sonlandıracağını ifade ediyordu. Buna göre Samsung Galaxy Note'nin en önemli donanım S-Pen'i Galaxy S21 serisine getirecek ve böylece Galaxy Note 20 serisini ortadan kaldıracak. Güvenilir kaynaklardan elde edildiği söylenen yeni bilgilere göre ise Samsung'un bu planı 2021 yılı için geçerli değil. Yani Şimdilik Galaxy Note serisi ortadan kaldırılmayacak, seneye bir Galaxy Note telefon daha tanıtılacak. Bu telefonun da Galaxy Note 21 olarak adlandırılması olası. Fakat kaynaklara bakılırsa tüm bunlar Samsung'un kararından vazgeçtiği anlamına gelmiyor.