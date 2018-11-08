Çarpıcı Karayılan, Kalkan ve Bayık iddiası: İnfaz edilebilir

Washington yönetimin terör örgütü elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı ihbar edene yüklü miktarda ödül verileceğini duyurrmasını, Ankara samimi bulmadı.

Bu hamlenin, Suriye'de çatlak sesler çıkaran PYD'ye gözadağı, Türkiye'ye zeytin dalı ve ambargoyu PKK üzerinden delen İran'a da da meseaj niteliği taşıdığı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ankara, "Hem PKK'lıların başına ödül konuşması hem de PYD'ye silah verilmesi kabul edilemez. Önce PYD ile irtibatı kesin" mesajını yolladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi "PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net. PYD'yi terör örgütü olarak tanımıyoruz." diye açıklama yaptı.

İNFAZ İDDİASI

ABD'nin göz boyamak için üç isimden birini öldürebileceği konuşuluyor.

