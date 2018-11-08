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Çarpıcı Karayılan, Kalkan ve Bayık iddiası: İnfaz edilebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 08:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Kandil'deki terör örgütü PKK'nın 3 liderinin başına 12 milyon dolar ödül konulması sonrası yeni bir hamlenin geleceği iddia edildi.

Çarpıcı Karayılan, Kalkan ve Bayık iddiası: İnfaz edilebilir

Washington yönetimin terör örgütü elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı ihbar edene yüklü miktarda ödül verileceğini duyurrmasını, Ankara samimi bulmadı.

Bu hamlenin, Suriye'de çatlak sesler çıkaran PYD'ye gözadağı, Türkiye'ye zeytin dalı ve ambargoyu PKK üzerinden delen İran'a da da meseaj niteliği taşıdığı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ankara, "Hem PKK'lıların başına ödül konuşması hem de PYD'ye silah verilmesi kabul edilemez. Önce PYD ile irtibatı kesin" mesajını yolladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi "PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net. PYD'yi terör örgütü olarak tanımıyoruz." diye açıklama yaptı.

İNFAZ İDDİASI

ABD'nin göz boyamak için üç isimden birini öldürebileceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kandil PKK Murat Karayılan Cemil Bayık Duran Kalkan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ABD onların nerede olduğunu bilmiyor mu hahahahahhahahahahaha sabah sabah hiç güleceğim yoktu :)))
Bence amerika bu adamları öldürmeyecek..öldü süsü verecek..buda nasıl olacak tıpkı LADİN deki gibi öldürdük denize attık veya büyük bi patlamada etleri yandı gitti kül oldu misali..sonrada bi estetik ameliyatla 10 yıl sonra belkide CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞK ünde ağırlanacaklar.. demedi demeyin amerika bu her şey beklenir bunlardan..
Abd irana yaptırım uygular bu şerefsizlerde iranı vurmayınca düşman ilan eder bizim ülkemizi o kadar canımızı yakmaları hiç önemli değil
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