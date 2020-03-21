Çarpıcı koronavirüs iddiası ABD basınına bomba gibi düşmüştü! Trump'tan cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trump, konuşmasında, Kovid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelendirmeyi sürdürerek hafta içinde virüsle mücadeleye hız verdiklerini ve birçok yeni adım attıklarını anımsatarak, dün de dini liderlerle virüs konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Virüsün yayılmasını engellemek için insanları evlerinde oturmaya teşvik ettiklerini belirten Trump, "İlk kez insanları çalışmaya değil, çalışmamaya davet ediyoruz. Dünya tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Sadece biz değil, diğer ülkeler de aynı şeyi yapıyor." dedi.

WASHİNGTON POST'UN İDDİALARINA YANIT VERDİ

Washington Post gazetesinde dün yayımlanan haberdeki "ABD istihbaratı ocak ve şubat ayında pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump, şu sözlerle yanıt verdi:

"Tamamen yanlış bir haber. Bu, utanç verici. Burada sorun Çin. Onlar bize önceden bilgi verseydi ona göre adım atardık ama Çin çok ketum davrandı. Çin, New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal'ı ülkeden attı, buna rağmen bizim gazetelerimiz yanlış haberlere devam ediyor. Bu haberler beni değil, gece gündüz çalışan kişileri küçük düşürüyor."