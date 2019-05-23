HABER

Çarpıcı mesajlar! Binali Yıldırım ' Size burada söz veriyorum' dedi ve ekledi...

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 84 bin çalışan var. Bunlardan birçoğu sözleşmeye geçti, bir kısmı taşerondan KHK ile benim başbakanlığım dönemimde çıkardığımız bir kanunla kadroya geçtiler. Ancak 30-70 hesabından dolayı bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı. Size burada söz veriyorum, böyle adaletsizlik olmaz, aynı iş yerinde çalışanları farklı bir muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek' dedi.

Binali Yıldırım, BEM-BİR-SEN'in Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. İftar öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İtfaiye Daire Başkanlığı arasında Sosyal Denge sözleşmesi imzalandı.

Binali Yıldırım iftar sonrasında yaptığı konuşmada, BEM-BİR-SEN'le yapılan toplu sözleşmesinin detayını anlatarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizde BEM-BİR-SEN bir sözleşme imzaladık. Benim anladığım yılda 14 çarpı bin 500 lira para alacaksınız. Yani her ay sosyal denge adı altında bin 500 lira Ramazan ve Kurban bayramından önce de bin 500 lira ödeme yapılacak. Bundan kimler yararlanacak? İETT, İSKİ ve büyükşehir belediyesinde çalışan memurlar yararlanacak, hayırlı uğurlu olsun. Sizler daha fazlasına layıksınız. Bazıları kulağıma geliyor, efendim memurlar çalışmıyor, hadi oradan, bu işleri kim yapıyor, memurlar çalışmıyorsa. Memurlar çalışmıyor diyenlere kendinize bakın demek gerekli arkadaşlar. Ben 12 yıl bakanlık yaptım, Türkiye'ye çağ atlatan projeleri çalışma arkadaşlarımla gerçekleştirdim, memurlarla yaptım. Onun için memurları canla başla 15 milyon İstanbul için çalıştığını biliyorum. Amirlerimizin de uyum içerisinde memurlarla beraber İstanbulluların hayatını daha da güzelleştirmek, daha da kolaylaştırmak için güzel bir çalışma ortaya koyduklarını biliyorum" dedi.

'BU DENGESİZLİKLERİ BİR AN ÖNCE DÜZELTİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN HAKKINI BİR AN ÖNCE VERİN DİYORUM'

Binali Yıldırım, 'Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 84 bin çalışan var. Bunlardan birçoğu sözleşmeye geçti, bir kısmı taşerondan KHK ile benim başbakanlığım dönemimde çıkardığımız bir kanunla kadroya geçtiler. Ancak 30-70 hesabından dolayı bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı. Size burada söz veriyorum, böyle adaletsizlik olmaz, aynı iş yerinde çalışanları farklı bir muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek. Bu KHK ile geçenlerin biliyorsunuz, enflasyon farkı verilmiyor idi, o zaman belediye başkanlarımıza söyledik, dedik ki bu arkadaşlarımızı hakkıdır, nihayet bir karar alındı, o kararda 635 lira ücretlerine ilave olacak, bunun bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanmıyor. Buradan yönetici arkadaşlara ve sendika başkanlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bu dengesizlikleri bir an önce düzeltin ve çalışanlarımızın hakkını bir an önce verin diyorum' diye konuştu.

'İTFAİYECİ MESLEĞİNİ İTFAİYECİ OLARAK TANIMLAYACAĞIZ'

Binali Yıldırım, 'İtfaiyecilik kutsal bir meslek, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatınızı hiçe sayıyorsunuz, yangınların içerisine gözünüzü kırpmadan giriyorsunuz, ama hala itfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmıyor. İtfaiyeci mesleğini itfaiyeci olarak tanımlayacağız. Yıpranma tazminatımızı da eften püften sebeplerle verilmesinin önüne geçtiler. İnşallah sizlerle beraber sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum. Siz de hazır mısınız? Sorunlarınızı biliyoruz, sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz. İki bayram arasında Ramazan ve Kurban Bayramı arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız' şeklinde konuştu. (DHA)


Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdiTBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi
12 soruda YSK'nın İstanbul gerekçesi12 soruda YSK'nın İstanbul gerekçesi
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım seçim açıklama

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Diğer Haberler
TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

12 soruda YSK'nın İstanbul seçimi iptaline ilişkin gerekçeli kararı

12 soruda YSK'nın İstanbul gerekçesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: YSK kararında çalmayı hukuk diliyle söyledi

Soylu: YSK kararında çalmayı hukuk diliyle söyledi

YSK Başkanı Güven, İstanbul seçimi için ret oyunun gerekçesini açıkladı

YSK Başkanı, ret oyunun gerekçesini açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilk yorum

CHP'den YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin değerlendirme

YSK'nın kararına CHP'den ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.