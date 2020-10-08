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Çarpıcı paylaşım! Apple iPhone 13 ile çentiği yenileyebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Apple iPhone 13 çentiğinde değişime gidebilir. Bu iddianın sahibi daha önce iPhone 12 hakkında sızıntılar yapan Ice Universe. Sızıntı kaynağının iddiasına göre iPhone 13'ün çentiği, ne iPhone 11'e ne de iPhone 12'ye benzeyecek. O, bunu bir çizimle dahi desteklemiş durumda.

Çarpıcı paylaşım! Apple iPhone 13 ile çentiği yenileyebilir

Apple iPhone 12 için artık kamuoyu duyurusunu yaptı. Önümüzdeki hafta 2020-2021 sezonunda rakip telefonlarla yarışa girecek iPhone modellerini göreceğiz. Son sızıntılara bakılırsa iPhone 12'nin çentiğinde ise herhangi bir değişiklik yok. iPhone 11'den kalan ve Face ID'ye dair TrueDepth kamera sistemine ev sahipliği yapan iPhone çentiği, iPhone 12'de de bulunmaya devam edecek. Fakat bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe'e göre iPhone 13 için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

İPHONE 13'TE ÇENTİK OLACAK AMA...

iPhone 13 hakkında paylaşım yapan sızıntı kaynağının iddiasına göre, gelecek yıl tanıtılacak iPhone modellerinde yine çentik yer alacak. Ancak bu çentiğin boyutu kısalacak ve küçülecek. Sızıntı kaynağı, çentiğin nasıl görüneceğine dair ise kaba taslak bir çizim eklemiş durumda.

iPhone 13 çentiği

İPHONE ÇENTİĞİ 2021'DE KÜÇÜLECEK

iPhone çentiği hakkındaki çizime bakılırsa yeni çentiğin yüksekliği azaltılacak. Bu da Apple'ın TrueDepth kamera sistemini daha da küçültmesiyle gerçekleşecek gibi görünüyor. Böylece iPhone 13 modelleri ekran / kasa boyutunu biraz daha artıracak.

APPLE SÜRPRİZ YAPAR MI?

Apple'dan beklentiler, iPhone 12'deki çentiğin boyutunu küçültmesi ya da tamamen kaldırmasıydı. Ancak iddialar, 13 Ekim 2020 Apple etkinliğinde çentiksiz bir iPhone 12 ile karşılaşmamızın imkansız olduğunu gösteriyor. Sizce Apple önümüzdeki hafta çentik konusunda bir sürpriz yapabilir mi?

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