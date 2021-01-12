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Çarpıcı sözler: Küresel ısınma sayesinde böcekleri yemeye başlayacağız

12.01.2021 08:59 | Son Güncelleme:
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Çarpıcı sözler: Küresel ısınma sayesinde böcekleri yemeye başlayacağız

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir eski Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, küresel ısınmanın etkisiyle böcek popülasyonu ve çeşitliliğinin artacağını belirterek, "Protein oranı çok yüksek, aminoasitlerce zengin ve doğrudan insan gıdası ya da dönüştürerek hayvan beslenmesinde alternatif besin kaynağı olarak hamam böceği, çekirge, un kurdu, ipek böceği, cırcır böceği gibi türleri tüketir hale geleceğiz" dedi.

Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, küresel ısınmanın daha da artacağını, ısınmanın etkisiyle böcek ekosisteminin değişeceğini söyledi. Yeni böcek türlerinin çoğalacağını ve bu türlerden bazılarının yenilebileceğini belirten Çiftçi, "Ocak ayı olmasına rağmen güneşli bir hava var. Hepimiz bu havadan dolayı çok mutluyuz. Ancak, bu doğa için doğru bir hava değil. Sıcaklıkların düşmüş olması ve şu an doğanın dinleniyor olması gerekiyor. Sıcaklıklardaki bu düşüş, böcek popülasyonlarında değişimler yaşanmasını sağlayacak. Bu durum da böcek türlerinin bazı yerlerde azalmasına bazı yerlerde ise çoğalmasını sağlayacak. Yeni türlerin artacağı yönünde ve bazı böcek türlerinin yok olacağına dair araştırmalar var. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) bu konuyla ilgili 200 sayfalık bir rapor yayınladı. Bu raporda böceklerin 20-30 yıl sonra insan gıdası olarak tüketileceği söyleniyor. Küresel ısınmayla birlikte, küresel iklim değişikleri gıda ve yem kaynaklarında da dönüşümlerin yaşanmasını sağlayacak, artan nüfusun ihtiyaçlarını hazırlamak için de yeni proteinlere ihtiyacımız olacak. En önemli protein kaynağı olan böcekler de ön plana çıkacak. Çünkü 2 milyona yakın böcek türü olduğu söyleniyor ve bin 900 tanesinin yenilebilir böcek türü olduğu biliniyor. Bu yenilebilir böcekler; hamam böcekleri, çekirge, un kurdu, ipek böcekleri, cırcır böcekleri gibi türler" dedi.

PROTEİN MİKTARI BEYAZ ETTEN FAZLA

Böceklerdeki protein miktarının çok yüksek olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bitkisel üretimdeki proteinlere göre böceklerdeki protein oranı çok yüksek, aminoasitlerce zengin ve doğrudan insan gıdası ya da dönüştürerek hayvan beslenmesinde alternatif besin kaynağı olarak çıkıyor. Örneğin bir çekirgede yüzde 50-75 oranında bir protein bulunuyorken tavuk etinde yüzde 20-23 oranında protein bulunuyor. Bu böcekleri doğrudan veya soslarla hazırlayarak çerez gibi tüketeceğiz. Bu tüketimler önümüzdeki günlerde artacak ve gündelik hayatımızda bir restoranda gittiğimizde çekirge isteyeceğiz ya da başka bir böceği ister hale geleceğiz" diye konuştu.

(DHA)

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