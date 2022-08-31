Çarpıcı veda! iPhone SE 4 ile klasik iPhone tasarımı tarihe karışıyor: Peki yerine ne geliyor?

iPhone 14'ün tanıtılacağı 7 Eylül etkinliğine bir haftadan biraz fazla bir süre kaldı. Apple'ın evinde, Kaliforniya'da düzenleyeceği etkinlikte iPhone 14'ün özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında bilgi almayı bekliyoruz. Aslında sızıntılar sayesinde iPhone 14 ailesi hakkında bilinmesi gereken neredeyse her şeye aşinayız. Bu nedenle bu kez kafalarımızı iPhone 14 yerine, gelecekteki iPhone modellerine çevirmemiz gayet normal. Tıpkı iPhone SE 4'e çevirdiğimiz gibi.

IPHONE XR TASARIMINA SAHİP IPHONE SE 4 GELİYOR!

Sızıntı kaynağı Jon Prosser, iPhone SE 4'ün iPhone XR ile aynı tasarıma sahip olacağını iddia etti. Bu, son iki SE modelinde kullanılan klasik iPhone tasarımının seride kullanımının sonlanması demek.

Apple, hatırlayacağınız üzere üçüncü nesil iPhone SE'yi mart ayında piyasaya sürdü. Onun da iPhone XR benzeri bir tasarıma sahip olacağı söyleniyordu. Ancak buna rağmen telefonun tasarımı önceki modelle neredeyse aynıydı. 5G desteği ve A15 Bionic çip gibi bazı önemli özellikleri vardı, ancak yine de iPhone 8'e benziyordu. Prosser'a göreyse bir sonraki model için durum hiç de böyle olmayacak.

nesil iPhone SE'nin iPhone XR ile aynı tasarıma sahip olacağını düşünürsek, özellikleri muhtemel şöyle olacak:

iPHONE SE 4'ÜN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Çentikli 6.1 inç LCD ekran

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP arka kamera

Face ID

A15 Bionic veya daha üstü çip

IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İşin en kötü yanı, bir sonraki iPhone SE modeli olacak iPhone SE 4'ün ne zaman çıkacağı konusunda hala bir fikrimizin olmayışı. Apple, ilk iPhone SE ile ikinci nesil iPhone SE arasında dört yıl bırakmıştı. Ancak üçüncü nesil iPhone SE, ikinci nesil iPhone SE ile arasında iki yıldan az bir süre varken çıktı. Buna bağlı olarak, yeni bir modelin çıkmasına da bir veya iki yıl olabilir.

iPhone SE modelleri, Apple'ın iPhone 13 ve iPhone 13 Pro gibi modellerine nazaran, en düşük fiyatla satışa çıkan iPhone modellerini oluşturuyor.

