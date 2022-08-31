HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çarpıcı veda! iPhone SE 4 ile klasik iPhone tasarımı tarihe karışıyor: Peki yerine ne geliyor?

Çarpıcı veda! iPhone SE 4 ile klasik iPhone tasarımı tarihe karışıyor: Peki yerine ne geliyor?

31.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre, iPhone SE 4 tıpkı bir iPhone XR gibi görünecek! Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u yeni iPhone SE'yi ne zaman görücüye çıkartacağı tam bilinmiyor. Ancak çıkan dedikodular, bize iPhone SE 4 ile birlikte, son iki SE modelinde de kullanılan klasik iPhone tasarımı kullanılmayacağını söylüyor. İşte klasik iPhone tasarımına veda edecek uygun fiyatlı iPhone SE 4 ile ilgili diğer detaylar...

Çarpıcı veda! iPhone SE 4 ile klasik iPhone tasarımı tarihe karışıyor: Peki yerine ne geliyor?

iPhone 14'ün tanıtılacağı 7 Eylül etkinliğine bir haftadan biraz fazla bir süre kaldı. Apple'ın evinde, Kaliforniya'da düzenleyeceği etkinlikte iPhone 14'ün özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında bilgi almayı bekliyoruz. Aslında sızıntılar sayesinde iPhone 14 ailesi hakkında bilinmesi gereken neredeyse her şeye aşinayız. Bu nedenle bu kez kafalarımızı iPhone 14 yerine, gelecekteki iPhone modellerine çevirmemiz gayet normal. Tıpkı iPhone SE 4'e çevirdiğimiz gibi.

IPHONE XR TASARIMINA SAHİP IPHONE SE 4 GELİYOR!

Sızıntı kaynağı Jon Prosser, iPhone SE 4'ün iPhone XR ile aynı tasarıma sahip olacağını iddia etti. Bu, son iki SE modelinde kullanılan klasik iPhone tasarımının seride kullanımının sonlanması demek.

iPhone XR

Apple, hatırlayacağınız üzere üçüncü nesil iPhone SE'yi mart ayında piyasaya sürdü. Onun da iPhone XR benzeri bir tasarıma sahip olacağı söyleniyordu. Ancak buna rağmen telefonun tasarımı önceki modelle neredeyse aynıydı. 5G desteği ve A15 Bionic çip gibi bazı önemli özellikleri vardı, ancak yine de iPhone 8'e benziyordu. Prosser'a göreyse bir sonraki model için durum hiç de böyle olmayacak.

Giderek güçlenen iddia: iPhone 14, deprem ve doğal afetlerde iletişimi kolaylaştıracak!Giderek güçlenen iddia: iPhone 14, deprem ve doğal afetlerde iletişimi kolaylaştıracak!
  1. nesil iPhone SE'nin iPhone XR ile aynı tasarıma sahip olacağını düşünürsek, özellikleri muhtemel şöyle olacak:

iPHONE SE 4'ÜN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

  • Çentikli 6.1 inç LCD ekran
  • f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP arka kamera
  • Face ID
  • A15 Bionic veya daha üstü çip

IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İşin en kötü yanı, bir sonraki iPhone SE modeli olacak iPhone SE 4'ün ne zaman çıkacağı konusunda hala bir fikrimizin olmayışı. Apple, ilk iPhone SE ile ikinci nesil iPhone SE arasında dört yıl bırakmıştı. Ancak üçüncü nesil iPhone SE, ikinci nesil iPhone SE ile arasında iki yıldan az bir süre varken çıktı. Buna bağlı olarak, yeni bir modelin çıkmasına da bir veya iki yıl olabilir.

iPhone SE modelleri, Apple'ın iPhone 13 ve iPhone 13 Pro gibi modellerine nazaran, en düşük fiyatla satışa çıkan iPhone modellerini oluşturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Twitter'dan Instagram'ın özelliğine flaş rakip! Twitter'dan Instagram'ın özelliğine flaş rakip!
Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa ettiKorkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti
Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.