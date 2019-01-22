HABER

Çarpık ayak tedavisi nasıl olur? Çarpık ayak hastalığına küçük yaşta önlem alın

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

Çarpık ayak hastalığı erken tanıyla sorun olmaktan çıkıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner çocuklarda uygulanan çarpık ayak tedavisi ile en fazla 8 haftada çarpıklığın giderildiğini söyledi. İşte çarpık ayak tedavisi ile ilgili bilgiler...

Çarpık ayak tedavisi nasıl olur? Çarpık ayak hastalığına küçük yaşta önlem alın

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner, çocuk ortopedi kliniklerine başvuru nedenleri arasında ilk sıralarda çarpık ayak probleminin yer aldığını söyledi. Çarpık ayak rahatsızlığının erken tanıyla ameliyatsız biçimde sorun olmaktan çıktığını belirten Prof. Dr. Öner, en fazla 8 haftada düzeltme kaydedildiğini dile getirdi.

Bazı durumlarda ultrason marifetiyle çocuk daha doğmadan çarpık ayak tanısının konulabildiğini söyleyen Prof. Dr. Öner, bu durumda kadın doğum uzmanları tarafından kendilerine yönlendirilen çocukları, doğumundan sonraki 7’nci ve 15’inci gün arasında alçıya aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Öner, "İkinci alçılamayı da bir hafta sonra tekrar yapıyoruz. 6 ya da 8 alçı ile tamamen, tabanı yere basan, sağlıklı, özel bir ayakkabı gerektirmeyen ayaklar elde edebiliyoruz. Yani erken tedavi uygulandığında tedavi ameliyatsız yapılabiliyor" diye konuştu.

Alçılama programı bittikten sonra tedaviye, özel ayakkabılar kullanarak devam ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Öner, "Çarpık ayakta 6-8 haftalık alçı süresi bittikten sonra 3 aylık süreçte iki ayağı da tutan özel ayakkabıları kullanıyoruz. Bu tedavinin en zayıf noktası tekrarlaması. Tekrarlamayı önlemenin yolu da, tedavi sonrası cihaz kullanımını 12-24 ay arasında devam ettirmek. 3 ay 24 saat sürekli takıyoruz. Ardından çocuk gündüzleri normal ayakkabısını giyiyor, deformitenin durumuna göre tedaviyi 24 aya kadar uzatabiliyoruz" ifadelerini kullandı.


Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Vücudumuzda 'artık ihtiyaç duymadığımız' bölümlerVücudumuzda 'artık ihtiyaç duymadığımız' bölümler
Kalorifer cildi kurutuyor: Önce kaşıntı yapıyor, sonra...Kalorifer cildi kurutuyor: Önce kaşıntı yapıyor, sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çarpık ayak tedavisi çarpık ayak

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boyun fıtığı neden olur? Boyun fıtığı tedavisinde teşhis çok önemli

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Uykusuzluk başka hastalıkları tetikliyor! Uykusuzluk nasıl giderilir?

O hastalığın temelinde uykusuzluk yatıyormuş!

Kuru cilt için bal ve avokadolu maske!

Kalorifer cildi kurutuyor: Önce kaşıntı yapıyor, sonra...

Damar sertliği neden olur? Damar sertliği nasıl anlaşılır? Damar sertliğine karşı hangi önlemler alınmalı?

Plaza insanı risk altında! Eğer önlem alınmazsa...

Böbrek taşı belirtileri nelerdir? Böbrek taşı teşhisi nasıl konulur? Böbrek taşı hastaları nelere dikkat etmeli?

Böbrek taşı hastalarına özel 6 öneri

Tüp bebek tedavisinde beslenme başarıyı artırıyor! İşte tüp bebek tedavisi görenler için 10 beslenme önerisi

Tüp bebek tedavisinde 10 beslenme önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.