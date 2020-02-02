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  4. Çarpıp kaçtı, genç kadının lastiğe sıkışan montunu çıkarıp attı

Çarpıp kaçtı, genç kadının lastiğe sıkışan montunu çıkarıp attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Adana’da yol kenarında parçanmış halde cesedi bulunan kadının ölümündeki ayrıntılar ortaya çıktı.

Adana’da yol kenarında parçanmış halde cesedi bulunan kadının ölümündeki ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kadına yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı, diğer araçların da üzerinden geçmesi sonucu parçalara ayrılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadına çarpıp kaçan sürücünün kadının aracının lastiğine sıkışan montunu çıkartıp çöpe atması da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay 1 Şubat günü saat 06.00 sıralarında D-400 karayolu Çakaldere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Konya’dan Ceyhan’a gelen Mehtap Ateş, duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşup gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille Adana’ya gitmek için yola çıktı. Otomobille il merkezine doğru giderken Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip uzaklaşan Ateş geri dönmeyince Murat A. inip aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkisinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden cesedin arkadaşı Ateş’e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliğini ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu. Genç kadının nasıl öldüğünü araştırmaya başlayan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kadının trafik kazasına kurban gittiğini belirledi. İncelemenin ardından Mehtap Ateş’in parçalanmış cesedi hastane morguna kaldırıldı. Ateş’in cenazesi yakınları tarafından alınıp Konya’da toprağa verildi.
Bu arada polis yaptığı çalışmada genç kadına önce H.Ö. yönetimindeki aracın çarptığını, daha sonra ise transit yol olduğu için arkadan gelen araçların cesedin üzerinden geçtiğini saptadı. Polis, yaptığı çalışmalar neticesinde genç kadına çarpan aracın güvenlik kamerası görüntülerini buldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının kazadan sonra bir istasyona girdiği, burada durup aracını kontrol ettiğinde arka sağ tekerde genç kadının montunun kaldığını görüp bunu çıkartıp çöpe attığı, daha sonra da aracında oluşan hasarı tamir etmeye çalıştığı görüldü. Polis, görüntülerden zanlının aracının Adana Havalimanı’nda olduğunu tespit etti. Polis havalimanına giderek araca el koyarken, zanlının İstanbul’a gittiği saptandı. Polis, kazanın ardından kaçan H.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

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