HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar

Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar

25.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar

Adana’da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi Melek Girmez Sokak’ta alışveriş yapan Demet K.’nin açık olan çantasındaki cep telefonunu gördü. Bunun üzerine kadını takip etmeye başlayan şüphelilerden biri, kadına çarptı. Daha sonra da özür dileme bahanesiyle Demet K.’nin çantasındaki cep telefonunu çaldı. Bu sırada diğer şüpheli, çevredekilerin olayı görmemesi için vücuduyla perdeleme yaptı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşıp, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Demet K., çantasını kontrol ettiğinde cep telefonunun olmadığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin hırsızlık, yaralama, kapkaç gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Ç. (32), ona yardım eden şüphelinin ise Fırat M. (41) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Yenibey Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat M.’nin, ifadesinde, “Mustafa’nın yankesicilik yapacağını bilseydim, ona mani olurdum. Başımı belaya soktu. Telefonu çaldıktan sonra kadına geri vermeye karar verdik. Kadını aradık ancak bulamadık ve cep telefonunu sattık” dediği öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonunu Mısır Çarşısı’ndaki bir iş yerine sattıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. ile Fırat M., çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonu ise satıldığı iş yerinden alınarak, sahibine teslim edildi.

Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısıBilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Arya isminin anlamı nedir? Hangi ünlüler kızlarına bu ismi koydu? Arya Kur'an'da geçiyor mu?

Ünlüler bu adı tercih ediyor! İşte anlamı

Gümüşhane'de tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Ankara-Sivas YHT Hattı Projesi'nde son durum! Ankara-Sivas hattı iki saate düşecek

Ankara-Sivas hattı iki saate düşüyor

Adana'da polisin takibi dramı ortaya çıkardı

Polisin takibi dramı ortaya çıkardı

Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.