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Çarpışan araçlar şarampole yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, aynı istikamete giderken çarpışan iki araç şarampole yuvarlandı.

Çarpışan araçlar şarampole yuvarlandı

Adıyaman’da, aynı istikamete giderken çarpışan iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden Yunus Dağ idaresindeki 02 BA 469 plakalı Toyota marka otomobil ile aynı istikamete giden Ali Özkan idaresindeki 02 BJ 664 plakalı FİAT marka hafif ticari araç Havalimanı kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışan her iki araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ali Özkan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çarpışan araçlar şarampole yuvarlandı

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