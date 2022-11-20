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  4. Çarpışan araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Çarpışan araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

20.11.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, çarpışmanın etkisi ile savrulan iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana caddede ilerleyen bir otomobil, yan yoldan hızlı bir şekilde çıkan başka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir anda yön değiştiren iki otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa doğru yöneldi. Araçların üzerine doğru geldiğini son anda fark eden vatandaş, araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak duran araç, o anda cadde üzerinde bulunan esnaflara da korkulu dakikalar yaşattı. Kazada bir araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kaza ve yoldan geçen vatandaşın kurtuluş anı ise bir mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza

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