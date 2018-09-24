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Çarpışan hafriyat kamyonları yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hafriyat taşıyan iki kamyon çarpıştıktan sonra çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde hafriyat taşıyan iki kamyon çarpıştıktan sonra çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Kaza, saat 15.00 sıralarında Serik ilçesi Alacami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki bir maden ocağından hafriyat taşıyan Ali Yıldırım'ın kullandığı 07 AHP 66 plakalı kamyon, Alacami Mahallesi yakınlarda karşı yönden gelen Süleyman Akkurt idaresindeki 07 GUM 88 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Dorse plakaları ise 07 GBJ 32 ve 07 ABR 046 olan kamyonlar kaza sonrasında çıkan yangında yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada hafif yaralanan sürücülerden Süleyman Akkurt, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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