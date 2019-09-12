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Çarpışan otomobillerden biri aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Isparta’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında savrulan araçlardan biri aydınlatma direğini devirdi.

Isparta’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında savrulan araçlardan biri aydınlatma direğini devirdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. 108.Cadde üzerinden Deregümü Caddesi yönüne dönmek isteyen Erkan C. yönetimindeki 45 UA 2266 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Şehmus Z. idaresindeki 06 BZ 9819 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri önce trafik sinyalizasyonuna, ardından da aydınlatma direğine çarparak devirdi. Kazada sürücülerden Erkan C. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Mahsun C. yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları yaralılara daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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