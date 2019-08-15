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Çarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri, apartmanın bahçesine uçtu.

Çarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri, apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Önder Uzun (30) yönetimindeki 19 BG 783 plakalı otomobil ile Elvan Ankaralıoğlu'nun kullandığı 19 DT 177 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitiren Ankaralıoğlu, otomobille apartmanının bahçesine uçtu. Kazada araçtaki Elvan ve eşi Nezaket Ankaralıoğlu, sıkıştıkları yerden çevredekiler tarafından yaralı çıkarıldı. Diğer otomobildeki sürücü Uğur Önder ile Musa Uzun (7) ve Battal (10), Nacip Efe (6) ile Güler Sarı (27) da kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Çarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralıÇarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralıÇarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralıÇarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralı

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