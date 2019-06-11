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Çarpışan tırlar ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

D-100 kara yolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada sıkışan tır sürücüsü, hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, D-100 kara yolunda ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ayhan Kılıç yönetimindeki 16 MAD 11 plakalı tır, Yücel Yiğit'in kullandığı 34 BGH 53 plakalı tırla 95 Evler mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle makaslayarak 2 şeridi kapatan tırın sürücüsü Kılıç, bulunduğu yerde sıkıştı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulaşımın yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlandığı kara yolunda araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez trafik kazas

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