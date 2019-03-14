Çarpışma bu akşam neden yok? Çarpışma 14. yeni bölüm ne zaman? 14 Mart Perşembe Show TV yayın akışı

Çarpışma dizisinin 14’üncü bölümü, 14 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan Cumhurbaşkanı Özel programı nedeniyle 21 Mart Perşembe gününe ertelendi. Recep Tayyip Erdoğan’ın özel programı,Perşembe akşamı saat 21.00’de Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de ekranlara gelecek.

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Onur Saylak gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma’nın 14. yeni bölümü 21 Mart Perşembe akşamı Show TV’de olacak.

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın aksiyon ve duygusal sahnelerle örülen 14. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Zarif zannettiği Cansız hala karşı karşıyadır. Aralarında çok sert bir söz düellosu yaşanır. Bu sırada Kadir, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakalar. Ama bunun, Cansız’ın kurduğu ve ölümle sonlanabilecek bir pusu olduğundan habersizdir. Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altındadır. Zira bu gerçeğin ortaya çıkması, Veli’nin sonu demektir. Diğer yanda Kadir ile Zeynep aşkı; tatlı kıskançlıklar, ilk kez söylenen güzel sözler, yapılan sürprizlerle rüya gibi devam etmektedir. Zeynep’in en büyük sürprizi ise, Kadir’in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirmek olur.