MAGAZİN

Çarpışma bu akşam neden yok? Çarpışma 14. yeni bölüm ne zaman? 14 Mart Perşembe Show TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 14.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmaması merak konusu oldu. Peki Çarpışma bu akşam neden yok? Çarpışma bitti mi? Çarpışma 14. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Show TV 14 Mart Perşembe yayın akışı.

Çarpışma bu akşam neden yok? Çarpışma 14. yeni bölüm ne zaman? 14 Mart Perşembe Show TV yayın akışı

Çarpışma dizisinin 14’üncü bölümü, 14 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan Cumhurbaşkanı Özel programı nedeniyle 21 Mart Perşembe gününe ertelendi. Recep Tayyip Erdoğan’ın özel programı,Perşembe akşamı saat 21.00’de Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de ekranlara gelecek.

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Onur Saylak gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma’nın 14. yeni bölümü 21 Mart Perşembe akşamı Show TV’de olacak.

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
‘Çarpışma’nın aksiyon ve duygusal sahnelerle örülen 14. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Zarif zannettiği Cansız hala karşı karşıyadır. Aralarında çok sert bir söz düellosu yaşanır. Bu sırada Kadir, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakalar. Ama bunun, Cansız’ın kurduğu ve ölümle sonlanabilecek bir pusu olduğundan habersizdir. Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altındadır. Zira bu gerçeğin ortaya çıkması, Veli’nin sonu demektir. Diğer yanda Kadir ile Zeynep aşkı; tatlı kıskançlıklar, ilk kez söylenen güzel sözler, yapılan sürprizlerle rüya gibi devam etmektedir. Zeynep’in en büyük sürprizi ise, Kadir’in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirmek olur.

Kerem ise, tam da Cemre ile aralarını düzeltmeye başlamışken, birden kendini Demir ve Yakup’un kurduğu büyük kumpasın ortasında bulur. Kadir’in gücünü sınayan Cansız planını yapar, kararını verir. Kadir’i ölüme adım adım gönderecektir. Kadir’in yaşadığı her gün, ölümün soğuk yüzünü gören Veli’nin ise bu kadar beklemeye tahammülü yoktur. Veli, şeytani bir plan yapar ve Kadir ile Cansız’ı birbirlerinin önüne atar. Kıyametin kopması artık çok yakındır.

“Çarpışma” 14 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de

Taksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntüTaksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntü
Çarpışma sevenleri üzen haber!Çarpışma sevenleri üzen haber!
İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında aldatma krizi!İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında aldatma krizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma neden yok çarpışma 14. yeni bölüm ne zaman çarpışma bitti mi 14 mart show tv yayın akışı

En Çok Okunan Haberler

Harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

Harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi!

Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi!

Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

Senatodan Trump'a ağır darbe: 30 gün içinde...

Senatodan Trump'a ağır darbe: 30 gün içinde...

Taksim'de korkunç olay! Peş peşe atladılar!

Taksim'de korkunç olay! Peş peşe atladılar!

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATV'nin iddialı dizisi Canevim'e iki yeni transfer! Canevim dizisi oyuncuları kimler?

ATV'nin iddialı dizisi Canevim'e iki yeni transfer!

Çarpışma bu hafta neden yayınlanmayacak?

Çarpışma sevenleri üzen haber!

İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı yıkan Faruk ve Özgür'ün öpüşme anı! İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında aldatma krizi!

Diriliş Ertuğrul'da sandık sırrı nedir? Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da büyük sır ortaya çıkıyor mu?

Bir Aile Hikayesi'nde duygusal kavuşma! Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Aile Hikayesi'nde duygusal kavuşma!

ATV'nin yeni günlük dizisi Canevim'in oyuncuları kimler?

ATV'den yeni dizi: Canevim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.