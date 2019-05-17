Çarpışma'da Kadir'e büyük tuzak! Zeynep için Veli'yi mi öldürecek? Çarpışma 22. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma 16 Mayıs Perşembe ekrana gelen 22. son bölümüyle nefesleri kesti. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın son bölümünde, Cansız'ın annesi Asiye'yi gözleri önünde öldürmesi Kadir'i yıktı. Kadir'in en zor anlarında ise Veli yanında oldu ve hayata döndürmeye çalıştı. Kadir annesinin intikamını almak için Cansız'ın peşine düştü. Ancak Cansız, kaçırdığı Zeynep'i kullanarak hayatını garanti almaya çalıştı. KADİRİ ZEYNEP İÇİN VELİ'Yİ ÖLDÜRECEK Mİ? Çarpışma son bölümde, Cansız’ın yanına giden Veli’nin ilk işi Zeynep’i sormak oldu. Veli’yi susturan Cansız, Kadir gelmeden konuşmayacağı söyledi. Mekana girip silahını çeken Kadir, Cansız’ın kafasına dayadı. Asiye’nin ölümü ve Zeynep üzerinden Kadir’in üstüne giden Cansız’ın planı ise burada bitmedi. Bu sefer Zeynep’i kullanarak Veli’ye yüklenen Cansız, Kadir’i vurması karşılığında Zeynep’in yerini vereceğini söyledi. Sonunda istediği olan Cansız, Kadir ve Cansız'ın namlularını birbirine çevirmesini sağladı. Silahını indiren Veli, Kadir’den kendisini vurmasını istedi. Kadir'in Veli'yi mi yoksa Cansız'ı mı vuracağı ise yeni bölümde belli olacak.

ZEYNEP'TEN KADİR'E DUYGUSAL VEDA Çarpışma’nın 22. bölümünde; Kadir’in annesini öldürdükten sonra Zeynep’i bir depoya getiren Cansız, Asiye’yi nasıl öldürdüğünü anlattı. Asıl konuya gelen Cansız ise Zeynep’e yaşaması için 24 saat verdi. Depoda Kadir’in gelmesini bekleyen Cansız, Zeynep’e hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi. Zeynep, Cansız’a bu deliliğinin altında bir zavallı olduğunu söylemesi ile Cansız çocukluğunu anlatmaya başladı. Çocukken patronun kendisini dövdüğünü anlatan Cansız intikamını tuz ruhu ile aldığını söyledi. Kamera karşısına geçen Zeynep gözyaşları içinde Kadir’e veda videosu çekti. İçini dökmeye başlayan Zeynep, Kadir’e onu sevdiğini söyleyip kamerayı kapattı. ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çarpışma 22. bölümünde; Kadir, annesi Asiye’nin gözlerinin önünde öldürülmesiyle büyük bir şoka ve geçici bir inkar sürecine girer. Cansız, Zeynep’e kurtuluşu için 24 saat süre biçer, Kadir’i arar ve bu zaman zarfında Zeynep’i bulamazsa, sevdiği kadının paramparça olacağını söyler. Cansız, Kadir’in ardından Veli’yi de arar. Ona da, kendisine 24 saat içerisinde bir kaçış planı hazırlamasını, aksi halde Zeynep’in öleceğini söyler. Diğer yandan Kerem, Kadir’e gider ve Cemre’ye ulaşamadığını, Demir’in onu alıkoymuş olabileceğinden endişelendiğini söyler. Kadir, Demir’in izini bulmak için Veli’den yardım ister.