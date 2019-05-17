MAGAZİN

Çarpışma'da Kadir'e büyük tuzak! Zeynep için Veli'yi mi öldürecek? Çarpışma 22. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.05.2019 01:47 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 22. son bölümüyle ekrana geldi. Kadir, Cansız'ın annesi Asiye'yi gözleri önünde öldürmesiyle büyük bir şoka girdi. Çarpışma son bölüm finalinde ise Kadir büyük bir ikilemde kaldı. Kadir annesinin intikamını almak için Cansız'ın silah doğrulttu. Ancak Cansız, Veli'yi öldürmesi halinde kaçırdığı Zeynep'i bırakacağını söyledi. Veli ise Zeynep'i bulması için Kadir'den kendisini vurmasını istedi. Peki Kadir Cansız'ı mı yoksa Veli'yi mi öldürecek? İşte Çarpışma 22. son bölüm finali.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma 16 Mayıs Perşembe ekrana gelen 22. son bölümüyle nefesleri kesti. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın son bölümünde, Cansız'ın annesi Asiye'yi gözleri önünde öldürmesi Kadir'i yıktı. Kadir'in en zor anlarında ise Veli yanında oldu ve hayata döndürmeye çalıştı. Kadir annesinin intikamını almak için Cansız'ın peşine düştü. Ancak Cansız, kaçırdığı Zeynep'i kullanarak hayatını garanti almaya çalıştı.

KADİRİ ZEYNEP İÇİN VELİ'Yİ ÖLDÜRECEK Mİ?

Çarpışma son bölümde, Cansız’ın yanına giden Veli’nin ilk işi Zeynep’i sormak oldu. Veli’yi susturan Cansız, Kadir gelmeden konuşmayacağı söyledi. Mekana girip silahını çeken Kadir, Cansız’ın kafasına dayadı. Asiye’nin ölümü ve Zeynep üzerinden Kadir’in üstüne giden Cansız’ın planı ise burada bitmedi. Bu sefer Zeynep’i kullanarak Veli’ye yüklenen Cansız, Kadir’i vurması karşılığında Zeynep’in yerini vereceğini söyledi. Sonunda istediği olan Cansız, Kadir ve Cansız'ın namlularını birbirine çevirmesini sağladı. Silahını indiren Veli, Kadir’den kendisini vurmasını istedi. Kadir'in Veli'yi mi yoksa Cansız'ı mı vuracağı ise yeni bölümde belli olacak.

ZEYNEP'TEN KADİR'E DUYGUSAL VEDA

Çarpışma’nın 22. bölümünde; Kadir’in annesini öldürdükten sonra Zeynep’i bir depoya getiren Cansız, Asiye’yi nasıl öldürdüğünü anlattı. Asıl konuya gelen Cansız ise Zeynep’e yaşaması için 24 saat verdi. Depoda Kadir’in gelmesini bekleyen Cansız, Zeynep’e hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi. Zeynep, Cansız’a bu deliliğinin altında bir zavallı olduğunu söylemesi ile Cansız çocukluğunu anlatmaya başladı. Çocukken patronun kendisini dövdüğünü anlatan Cansız intikamını tuz ruhu ile aldığını söyledi.

Kamera karşısına geçen Zeynep gözyaşları içinde Kadir’e veda videosu çekti. İçini dökmeye başlayan Zeynep, Kadir’e onu sevdiğini söyleyip kamerayı kapattı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma 22. bölümünde; Kadir, annesi Asiye’nin gözlerinin önünde öldürülmesiyle büyük bir şoka ve geçici bir inkar sürecine girer. Cansız, Zeynep’e kurtuluşu için 24 saat süre biçer, Kadir’i arar ve bu zaman zarfında Zeynep’i bulamazsa, sevdiği kadının paramparça olacağını söyler. Cansız, Kadir’in ardından Veli’yi de arar. Ona da, kendisine 24 saat içerisinde bir kaçış planı hazırlamasını, aksi halde Zeynep’in öleceğini söyler. Diğer yandan Kerem, Kadir’e gider ve Cemre’ye ulaşamadığını, Demir’in onu alıkoymuş olabileceğinden endişelendiğini söyler. Kadir, Demir’in izini bulmak için Veli’den yardım ister.

Cansız’a da Cemre’nin Demir tarafından kaçırıldığı haberi gelir. Selim’e Cemre’yi koruyacağına dair sözü olan Cansız, adamlarına Cemre’yi bulup, getirmeleri talimatını verir. Belma, Cemre’nin Cansız’ın adamlarınca götürülmesine tanıklık eder, onları takip eder ve Cemre’nin getirildiği yeri Kadir’e bildirir. Kadir, Veli ve Kerem, Cansız’ın Zeynep’i ve Cemre’yi alıkoyduğu mekânına gelir. Aralarında büyük bir çatışma çıkar. Bu sırada yaşanan bir arbedede Cemre vurulur ve ağır yaralanır. Cemre ölümle yüz yüzedir. Zeynep de bir sandalyeye bağlanmış ve etrafına bombalar yerleştirilmiştir. Cansız’ın verdiği süre de su gibi akmaktadır ve Zeynep’in bağlı olduğu bombaların patlamasına dakikalar kalmıştır. Zeynep’i kurtarabilecek tek kişi olan Kadir ise ölümcül bir ikilemle karşı karşıyadır.


Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
ATV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!ATV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!
Bizim Hikaye hayranlarına kötü haber!Bizim Hikaye hayranlarına kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma 22. son bölüm izle çarpışma cansız öldü mü çarpışma veli öldü mü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer! Ezgi Eyüboğlu hangi rolde oynuyor?

Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer!

Zengin ve Yoksul dizisi bitiyor mu? Final ne zaman?

ATV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Bizim Hikaye bu akşam neden yok? Bizim Hikaye final bölümü ne zaman? Fox TV 16 Mayıs yayın akışı

Bizim Hikaye hayranlarına kötü haber!

'Behzat Ç'nin efsane kadrosu geri dönüyor!

'Behzat Ç'nin efsane kadrosu geri dönüyor!

EDHO son bölümde beklenmeyen 2 ayrılık! Diziyi izleyenler şaşkına döndü

EDHO son bölümde beklenmeyen 2 ayrılık! Diziyi izleyenler şaşkına döndü

Kadın'da Sarp'a ailesinin önünde büyük şok! Kadın dizisi 62. son bölüm izle!

Kadın'da Sarp'a ailesinin önünde büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.