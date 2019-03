Çarpışma'da Kadir'e Cansız şoku! 'Bu akşam ölecek' Çarpışma 14. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 14. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in, Zarif sandığı Cansız’a silah doğrulttuğu heyecan dolu tanıtımda, Veli, Kadir’i bir an önce öldürmesi için Cansız’ı alttan alta dolduruyor. Kerem, tamirhanede bulduğu silah ve gördükleri karşısında şoke olurken, o anlarda gerilim de an be an yükseliyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 13. bölümünde; Kadir, kendisini daha kundakta bir bebekken terk eden annesi Asiye ile yıllar sonra karşı karşıya geldi. Kadir ile Asiye arasında geride kalan otuz beş yılın yüzleşmesi yaşandı. Kadir ile Kerem erkek erkeğe, Zeynep ile Cemre de kız kıza eğlenmek, dertleşmek için dışarıya çıktılar ve birbirlerinden habersizce aynı mekana geldiler. Kadir, Kerem’e Zeynep’e olan aşkını, eğer gitmemiş olsaydı ona nasıl evlilik teklifi yapacağını anlatmaya başladı. Zeynep, Kadir’in bu sözlerini duydu ve onu dışarı çıkardı. Ve ardından o da yüreğinde yıllarca hapsettiği hislerini özgür bıraktı. Kadir, bu sırada Zeynep’i ansızın öptü ve on altı yıl önce yarım kalan aşkları bu andan itibaren yeniden alevlendi. Selim’den aldığı talimat ve destek ile Kerem’i yeniden cezaevine göndermeyi planlayan Demir, Yakup’u da yanına çekerek büyük bir tuzak kurdu. Adem’den Cansız’ı tanıyan Musa adında bir tetikçinin ismine ulaştı. Musa’yı kıstıran Adalı, ondan da Cansız’ın eski ortağı Zarif’in adını ve adresini aldı. Kadir, Musa’nın verdiği adreste Zarif’i buldu ve karşısındakinin Cansız olduğunu bilmeden ona, Cansız’ı nerede bulacağını sordu. Zarif, Cansız’ı anlatırken, aslında Kadir’i bir gölge gibi takip ettiği de ortaya çıktı. Bu sırada Veli de Asiye’yi Kadir ve Cansız’ın olduğu yere getirdi. Asiye, onları karşı karşıya görünce, Cansız’ın Kadir’e zarar verebileceği ya da Kadir’in baba katili olabileceği kaygısıyla gözyaşlarına hakim olamadı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.