MAGAZİN

Çarpışma'da Kadir'e Cansız şoku! 'Bu akşam ölecek' Çarpışma 14. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.03.2019 23:48 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 14. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çarpışma yeni bölümde Kadir, Zarif sandığı babası Cansız'a silah çekiyor. Veliise Kadir’i bir an önce öldürmesi için Cansız’ı alttan alta dolduruyor. Veli, Selim ve Adem’le bir arada görünen Cansız’ın, Veli’nin ‘Kadir’e bir şey yok mu?’ çıkışına, ‘Bu akşam ölecek!’ cevabı ise akıllara ‘Kadir’e ne olacak?’ sorusunu getiriyor ve büyük merak uyandırıyor. İşte Çarpışma 14. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 14. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in, Zarif sandığı Cansız’a silah doğrulttuğu heyecan dolu tanıtımda, Veli, Kadir’i bir an önce öldürmesi için Cansız’ı alttan alta dolduruyor. Kerem, tamirhanede bulduğu silah ve gördükleri karşısında şoke olurken, o anlarda gerilim de an be an yükseliyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 13. bölümünde; Kadir, kendisini daha kundakta bir bebekken terk eden annesi Asiye ile yıllar sonra karşı karşıya geldi. Kadir ile Asiye arasında geride kalan otuz beş yılın yüzleşmesi yaşandı. Kadir ile Kerem erkek erkeğe, Zeynep ile Cemre de kız kıza eğlenmek, dertleşmek için dışarıya çıktılar ve birbirlerinden habersizce aynı mekana geldiler. Kadir, Kerem’e Zeynep’e olan aşkını, eğer gitmemiş olsaydı ona nasıl evlilik teklifi yapacağını anlatmaya başladı. Zeynep, Kadir’in bu sözlerini duydu ve onu dışarı çıkardı. Ve ardından o da yüreğinde yıllarca hapsettiği hislerini özgür bıraktı. Kadir, bu sırada Zeynep’i ansızın öptü ve on altı yıl önce yarım kalan aşkları bu andan itibaren yeniden alevlendi. Selim’den aldığı talimat ve destek ile Kerem’i yeniden cezaevine göndermeyi planlayan Demir, Yakup’u da yanına çekerek büyük bir tuzak kurdu. Adem’den Cansız’ı tanıyan Musa adında bir tetikçinin ismine ulaştı. Musa’yı kıstıran Adalı, ondan da Cansız’ın eski ortağı Zarif’in adını ve adresini aldı. Kadir, Musa’nın verdiği adreste Zarif’i buldu ve karşısındakinin Cansız olduğunu bilmeden ona, Cansız’ı nerede bulacağını sordu. Zarif, Cansız’ı anlatırken, aslında Kadir’i bir gölge gibi takip ettiği de ortaya çıktı. Bu sırada Veli de Asiye’yi Kadir ve Cansız’ın olduğu yere getirdi. Asiye, onları karşı karşıya görünce, Cansız’ın Kadir’e zarar verebileceği ya da Kadir’in baba katili olabileceği kaygısıyla gözyaşlarına hakim olamadı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılarİçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Güldür Güldür Show oyuncularından hayranlarına büyük sürpriz!Güldür Güldür Show oyuncularından hayranlarına büyük sürpriz!
Çukur'da Çeto'nun korkunç planı!Çukur'da Çeto'nun korkunç planı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma 14. yeni bölüm fragmanı izle çarpışma 14. yeni bölüm izle çarpışma fragman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nöbet dizisinde hain plan ortaya çıkıyor! Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Nöbet dizisinde hain plan ortaya çıkıyor!

Güldür Güldür Show oyuncularından hayranlarına büyük sürpriz!

Güldür Güldür Show oyuncularından hayranlarına büyük sürpriz!

Çukur'da Çeto'nun korkunç planı! Cumali'nin düğününe saldırıyor! Çukur 56. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Çeto'nun korkunç planı!

Hakan puanı kaçırdı! Acun Ilıcalı isyan etti

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Payitaht Abdülhamid'e damga vuran zikir sahnesi! Payitaht Abdülhamid 78. yeni bölüm fragmanı izle!

Payitaht Abdülhamid'e damga vuran zikir sahnesi!

Yasak Elma'da Yıldız ve Kemal otel odasında yakalanıyor! Yasak Elma 36. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da otel odasında yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.