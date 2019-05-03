Çarpışma'da Kadir'i şoke eden gerçek! Ağabeyi kim? Çarpışma 21. yeni bölüm ilk fragmanı izle!

Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'nun başrollerde oynadığı Çarpışma dizisi 2 Mayıs Perşembe ekrana gelen 20. son bölümüyle nefesleri kesti. Çarpışma son bölümde Ahmet’i karakola getirip sorgulamaya başlayan Kadir Cansız hakkında sorular sormaya başladı.

KADİR CANSIZ'IN KİMLİĞİNİ ÖĞRENDİ

Ahmet’e Cansız’la nasıl tanıştığı ve nasıl bir ilişkileri olduğunu soran Kadir bomba mevzusunu öğrenince kafası karıştı. Ahmet, Kadir’in Cansız’ın niye kendisini koruduğunu sorması ile Cansız’ın onun babası olduğunu öğrendiğini hatırlasa da gerçeği söylemedi. Cansız’ın kim olduğunu öğrenmek isteyince bu sefer Zarif’in fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafı gören Ahmet ise Cansız’ın o olduğunu söyledi. Cansız'ın kimliğini öğrenen Kadir ise hemen yanına gitmeye çalıştı.

Ahmet’ten Cansız’ın kim olduğunu öğrenen Kadir karakoldan fırlayıp depoya son hız gitti. Tüm şubeyi peşine takan Kadir’in peşine Veli’de takıldı. Zeynep’i arayan Veli, Kadir’in Cansız’ın yanına gittiğini söyledi. Zeynep, Kadir’i vazgeçirmek için telefona sarılsa da telefonları açılmadı. Depoya ulaşan Kadir ise kapıda Cansız ile karşılaştı.