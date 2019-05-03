Çarpışma'da Kadir'i şoke eden gerçek! Ağabeyi kim? Çarpışma 21. yeni bölüm ilk fragmanı izle!

Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'nun başrollerde oynadığı Çarpışma dizisi 2 Mayıs Perşembe ekrana gelen 20. son bölümüyle nefesleri kesti. Çarpışma son bölümde Ahmet’i karakola getirip sorgulamaya başlayan Kadir Cansız hakkında sorular sormaya başladı.
Ahmet’e Cansız’la nasıl tanıştığı ve nasıl bir ilişkileri olduğunu soran Kadir bomba mevzusunu öğrenince kafası karıştı. Ahmet, Kadir’in Cansız’ın niye kendisini koruduğunu sorması ile Cansız’ın onun babası olduğunu öğrendiğini hatırlasa da gerçeği söylemedi. Cansız’ın kim olduğunu öğrenmek isteyince bu sefer Zarif’in fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafı gören Ahmet ise Cansız’ın o olduğunu söyledi. Cansız'ın kimliğini öğrenen Kadir ise hemen yanına gitmeye çalıştı.
Ahmet’ten Cansız’ın kim olduğunu öğrenen Kadir karakoldan fırlayıp depoya son hız gitti. Tüm şubeyi peşine takan Kadir’in peşine Veli’de takıldı. Zeynep’i arayan Veli, Kadir’in Cansız’ın yanına gittiğini söyledi. Zeynep, Kadir’i vazgeçirmek için telefona sarılsa da telefonları açılmadı. Depoya ulaşan Kadir ise kapıda Cansız ile karşılaştı.
‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 20. bölümünde; Kadir ile Zarif arasında hesaplaşma yaşandı. Kadir, aklındaki soruyu; Zarif’in Cansız olup olmadığını Veli’ye sordu. Veli, Kadir’e onun Cansız olmadığı yalanını söyledi. Zeynep, bu anlarda yoğun bir stres yaşadı. Kadir, Zarif’i bir depoya getirdi ve orada alıkoydu. Kadir, Zarif’in gerçek kimliğini öğrenmek için önce Asiye’nin yardımcısı Bahar’ı sorguya çekti ve Asiye ile onu yüzleştirdi.
Cansız’ın ölümle tehdit ettiği Bahar ve Kadir’i koruma güdüsüyle hareket eden Asiye, Kadir’e yalan söyledi. Kadir, Başkomiser Ahmet’i Cansız’ın adamlarının elinden ve ölümden son anda kurtardı. Ahmet, Kadir’in fotoğrafını gösterdiği Zarif’in onu kollayan kişi olduğunu söyledi. Kadir böylece, Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu anladı. Zeynep, Kadir’in Cansız’ı öldürmesini engellemesi için son çare olarak Haydar’a gitti. Cansız’ın Kadir’in babası olduğunu öğrenen Haydar şoke oldu. Veli, Belma ve Demir’in ihanet videosunu Zeynep’e, Zeynep de Cemre’ye verdi. Cemre, Belma ve Demir’in karşısına çıktı ve Selim’e yaptıkları ihanetin belgesini onlara verdi.
Selim’in mirasından pay alamayacaklarını anlayan Belma ve Demir büyük şok yaşadı. Zarif’in Cansız olduğunu öğrenen Kadir, büyük bir öfkeyle emniyetten çıktı. Haydar ve ekibi onu engellemeye çalışsa da başarılı olamadılar. Kadir, Cansız’ı alıkoyduğu depoya doğru hızla yola çıktı. Haydar ve ekibi de onu takip etti. Kadir’in polislerle birlikte depoya geldiğini öğrenen Cansız, Kadir’in gerçeği öğrendiğini anladı. Cansız’ın adamları onu depodan çıkardı. Bu sırada önde Kadir, arkada Haydar ve ekibi depoya geldi. Cansız ve adamları kaçamadan Kadir, Haydar ve ekibi ile karşı karşıya kaldı.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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