MAGAZİN

Çarpışma'da Kadir'i şoke eden gerçek! Ağabeyi kim? Çarpışma 21. yeni bölüm ilk fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2019 00:53 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi Çarpışma'nın 21. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Tayfun’un, Kadir’in yedi yaşındayken ölen kardeşi Murat hakkında yaptığı araştırmadan öğrendiklerini anlattığı sahnede, Kadir duydukları ile şoke oluyor. Peki Çarpışma'da Kadir'in ağabeyi kim? İşte Çarpışma

Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'nun başrollerde oynadığı Çarpışma dizisi 2 Mayıs Perşembe ekrana gelen 20. son bölümüyle nefesleri kesti. Çarpışma son bölümde Ahmet’i karakola getirip sorgulamaya başlayan Kadir Cansız hakkında sorular sormaya başladı.

KADİR CANSIZ'IN KİMLİĞİNİ ÖĞRENDİ

Ahmet’e Cansız’la nasıl tanıştığı ve nasıl bir ilişkileri olduğunu soran Kadir bomba mevzusunu öğrenince kafası karıştı. Ahmet, Kadir’in Cansız’ın niye kendisini koruduğunu sorması ile Cansız’ın onun babası olduğunu öğrendiğini hatırlasa da gerçeği söylemedi. Cansız’ın kim olduğunu öğrenmek isteyince bu sefer Zarif’in fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafı gören Ahmet ise Cansız’ın o olduğunu söyledi. Cansız'ın kimliğini öğrenen Kadir ise hemen yanına gitmeye çalıştı.

Ahmet’ten Cansız’ın kim olduğunu öğrenen Kadir karakoldan fırlayıp depoya son hız gitti. Tüm şubeyi peşine takan Kadir’in peşine Veli’de takıldı. Zeynep’i arayan Veli, Kadir’in Cansız’ın yanına gittiğini söyledi. Zeynep, Kadir’i vazgeçirmek için telefona sarılsa da telefonları açılmadı. Depoya ulaşan Kadir ise kapıda Cansız ile karşılaştı.

ÇARPIŞMA’NIN 20. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 20. bölümünde; Kadir ile Zarif arasında hesaplaşma yaşandı. Kadir, aklındaki soruyu; Zarif’in Cansız olup olmadığını Veli’ye sordu. Veli, Kadir’e onun Cansız olmadığı yalanını söyledi. Zeynep, bu anlarda yoğun bir stres yaşadı. Kadir, Zarif’i bir depoya getirdi ve orada alıkoydu. Kadir, Zarif’in gerçek kimliğini öğrenmek için önce Asiye’nin yardımcısı Bahar’ı sorguya çekti ve Asiye ile onu yüzleştirdi.

Cansız’ın ölümle tehdit ettiği Bahar ve Kadir’i koruma güdüsüyle hareket eden Asiye, Kadir’e yalan söyledi. Kadir, Başkomiser Ahmet’i Cansız’ın adamlarının elinden ve ölümden son anda kurtardı. Ahmet, Kadir’in fotoğrafını gösterdiği Zarif’in onu kollayan kişi olduğunu söyledi. Kadir böylece, Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu anladı. Zeynep, Kadir’in Cansız’ı öldürmesini engellemesi için son çare olarak Haydar’a gitti. Cansız’ın Kadir’in babası olduğunu öğrenen Haydar şoke oldu. Veli, Belma ve Demir’in ihanet videosunu Zeynep’e, Zeynep de Cemre’ye verdi. Cemre, Belma ve Demir’in karşısına çıktı ve Selim’e yaptıkları ihanetin belgesini onlara verdi.

Selim’in mirasından pay alamayacaklarını anlayan Belma ve Demir büyük şok yaşadı. Zarif’in Cansız olduğunu öğrenen Kadir, büyük bir öfkeyle emniyetten çıktı. Haydar ve ekibi onu engellemeye çalışsa da başarılı olamadılar. Kadir, Cansız’ı alıkoyduğu depoya doğru hızla yola çıktı. Haydar ve ekibi de onu takip etti. Kadir’in polislerle birlikte depoya geldiğini öğrenen Cansız, Kadir’in gerçeği öğrendiğini anladı. Cansız’ın adamları onu depodan çıkardı. Bu sırada önde Kadir, arkada Haydar ve ekibi depoya geldi. Cansız ve adamları kaçamadan Kadir, Haydar ve ekibi ile karşı karşıya kaldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdıBağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı
Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya büyük şok!Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya büyük şok!
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Afili Aşk'ta buluştu! Afili Aşk dizisinden ilk fragman yayınlandı!Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Afili Aşk'ta buluştu! Afili Aşk dizisinden ilk fragman yayınlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma 21. yeni bölüm fragmanı çarpışma 21. yeni bölüm ilk sahne çarpışma sneak peek

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai'de Miran, Reyyan'ın babası Hazar Şadoğlu'nu vuracak mı? Hercai 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai'de Miran kimi vuracak?

Leke dizisinde Mehmet'ten Yasemin'e büyük tuzak! Leke 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Leke dizisinde Yasemin'e büyük tuzak!

Bir Zamanlar Çukurova'da Seher'den Demir Yaman'a büyük tuzak! Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'e büyük tuzak!

Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış boşanacak mı? Rahmet'ten şok itiraf! Bizim Hikaye 68. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış'ı yıkan itiraf!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın damadı Ali'ye ne oldu? Arka Sokaklar 516. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya büyük şok!

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Afili Aşk'ta buluştu! Afili Aşk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.