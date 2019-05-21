Çarpışma'da Zeynep ölüyor mu? Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen, finaline son 2 bölüm kalan Ay Yapım imzalı sevilen dizi Çarpışma’nın 23. bölüm tanıtımı yayınlandı. Zeynep’in parmağında yüzük gören Cemre’nin “O parmağındaki ne?” sorusuyla Zeynep’in, Kadir’le evlilik kararı aldığını açıkladığı heyecan dolu tanıtımda, Veli’ye gelen tehlikeli mesaj dikkat çekiyor. Cansız’ın Zeynep’i öldüreceğini anlayan Veli, telaşla Kadir’e ulaşmaya çalışırken çekilen bıçak gerilimi yükseltiyor. Cansız acımasız yüzünü bir kez daha gösterirken, Zeynep’e ne olacağı merakla bekleniyor.

ÇARPIŞMA’NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘‘Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek, nefeslerin tutularak izleneceği 23. bölümünün konusu şöyle; Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki son anda Zeynep’e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep’in yerini söylemese de, Kadir’i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep’in yanına gelirler.