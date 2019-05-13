Çarpışma'da Zeynep ve Cemre ölümün kıyısında! Çarpışma 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 21. bölümünde; Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma yaşandı. Veli de Cansız’ı hedef alarak ateş etti. Cansız bu ölüm çemberinden de kaçmayı başardı. Kadir, istihbarattan gelen bilgiyle Cansız’ın birlikte çalıştığı iki adamı takibe aldı. Kadir, Cansız’ı, Cansız da Kadir’i ağına düşürmek için oyun kurdu. Kadir bir yandan da Cansız’ın babası olup olmadığı konusundaki şüphelerini gidermek için adımlar attı ve Cansız’ın babası olduğunu öğrendi. Kaçma planları yapan Cansız, adamlardan birini Kadir’in önüne atarak yem olarak kullandı. Ancak Kadir’in, Cansız’ın planını çözdüğü, adamları bulduğu ve her ikisinin de kendi tarafında yer almasını sağladığı anlaşıldı. Kadir ve Cansız bir kez daha karşı karşıya geldi ve aralarında büyük bir yüzleşme yaşandı.

Demir, intikam almak için Cemre’ye diş biledi. Meral’den de onun Kerem’e olan duygularına dokunarak yardım etmesini istedi. Meral, Demir’in oyununa gelmedi ve olan biteni Kerem’e anlattı. Gözünü intikam hırsı bürüyen Demir, Cemre’yi silah zoruyla alıkoydu. Kadir, Cansız’ın bileğini büktüğünü düşündüğü ve onu öldürmek üzere olduğu sırada, Cansız’ın bir adamı başına silah dayadığı Asiye’yi getirdi. Kadir, Asiye’ye dokunulmaması şartı ile silahını bıraktı. Bu anlarda orada olan Veli de Kadir’in telkinleri ile Cansız’ı öldürmedi. Ancak Cansız, sözünde durmadı ve Asiye’yi öldürdü. Kadir büyük bir şok ve acı yaşadı. Kadir’in elinden bir kez daha kurtulmayı başaran Cansız’ın Asiye ile birlikte Zeynep’i de kaçırdığı görüldü. Cansız, sözleriyle Zeynep’e de ölüm tehdidi altında olduğunu hissettirdi.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

