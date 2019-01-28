Çarpışma dizisinde kim ölüyor? Çarpışma 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, yüksek temposu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir ve Zeynep’in birbirlerine sımsıkı sarıldıkları tanıtımda, Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in aile olmalarını hazmedemeyen Veli’nin, “Biri ölecek!” sözleri dikkat çekiyor. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 7. bölümünde; Veli’nin zorlaması ile kocası Galip’in ölümünde pay sahibi olan Zeynep şoka girdi. Kadir, Zeynep’i şefkatle sarıp sarmaladı. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem hayatlarının akışını değiştiren o büyük kazadan sonra, ilk kez aynı masada bir araya geldiler. Bu birliktelik, onların artık bir aile olmalarının da ilk adımı oldu. Diğer yanda ise, Veli ile Selim’in safına Demir de katıldı. Adalı, Veli’nin Zeynep’e olan zaafını sezdi, bunu da kullanarak Aylin’i kurtarmak için bir plan yaptı ve Veli’nin yerini tespit etti. Adalı ile Veli arasında çatışma çıktı. Veli ağır yaralandı. Bilinci kapanmadan hemen önce Veli, Adalı’ya annesinin yaşadığını ve yerini bildiğini söyledi. Adalı öğrendikleri karşısında şoke oldu. Kadir, Aylin’i kurtardı ve Zeynep kızına kavuştu. Yakup, Belma ve Demir’e şantajını sürdürürdü. Ama Belma, Yakup’a bambaşka bir teklifte bulunup, ondan Cemre’yi öldürmesini istedi ve yüklü miktarda para önerdi. Yakup teklifi kabul etti, Meral de Belma’ya, Cemre’yi kendisinin öldüreceğini söyledi. Kadir ile Kerem, Yakup ve arkadaşlarıyla kendi usullerince, yumruk yumruğa hesaplaştı. Kadir ve Kerem, hem Yakup’tan hınçlarını hem de çaldığı mücevherleri aldı. Kerem, mücevherleri Cemre’ye geri verdi. Bölüm finalinde ise, Veli kaldırıldığı hastaneye düzenlenen bir baskınla kaçırıldı ve tıbbi olarak donatılmış bir eve getirildi. Veli, gözlerini açtığında karşısında gördüğü kadına ‘Benden annemi aldılar ama kader bana başka bir anne verdi!’ dedi. Veli’nin böylesine büyük bir sevgi duyduğu kadının kim olduğu merak konusu oldu.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.



