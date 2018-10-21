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Çarpışma dizisine bir flaş transfer daha! Onur Saylak Çarpışma'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun yeni dizisi Çarpışma'ya bir ünlü oyuncu daha katıldı. Show TV’de ekrana gelecek, Ay Yapım’ın etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi Çarpışma dizisinde usta oyuncu Onur Saylak da rol alacak. İşte Çarpışma dizisi konusu, oyuncuları ve ilk fragmanı...

Çarpışma dizisine bir flaş transfer daha! Onur Saylak Çarpışma'da hangi rolde oynayacak?

Ay Yapım'ın yeni sezondaki iddialı dizisi Çarpışma'nın kadrosuna yeni bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Onur Saylak, ‘Çarpışma’ dizisinde hikayenin kilit noktasındaki ‘Veli Cevher’ karakterini canlandıracak.

Yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi önemli isimler yer alıyor.

onur saylak

“HERKES DÖNER OLAY MAHALLİNE!”
Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma’nın yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi... Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor.

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Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle, Kasım’da Show TV’de başlıyor.

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