Çarpışma dizisine bir flaş transfer daha! Onur Saylak Çarpışma'da hangi rolde oynayacak?

Ay Yapım'ın yeni sezondaki iddialı dizisi Çarpışma'nın kadrosuna yeni bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Onur Saylak, ‘Çarpışma’ dizisinde hikayenin kilit noktasındaki ‘Veli Cevher’ karakterini canlandıracak.

Yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi önemli isimler yer alıyor.

“HERKES DÖNER OLAY MAHALLİNE!”

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma’nın yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi... Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor.