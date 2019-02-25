Çarpışma dizisine bomba transfer! Kadir'in babasını kim oynayacak?

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği dizide 'Kadir Adalı'nın (Kıvanç Tatlıtuğ) annesi Asiye rolünü usta tiyatrocu Şebnem Sönmez canlandırmaya başlamıştı. Bu haftaki bölümde de Kadir kendisini kundakta bir bebekken terk eden annesini yıllar sonra karşında görecek.

Medyatava'nın haberine göre 'Çarpışma'ya ayrıca Kadir'in babası 'Cansız' dahil olacak. Kadir son bölümde hücre evi saldırısını organize eden tepe ismin Cansız olduğunu öğrenmiş ve büyük bir öfkeyle onun peşine düşmüştü.

Cansız karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusuydu. Role usta oyuncu Ali Sürmeli'nin hayat vereceği ortaya çıktı.





