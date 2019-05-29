Çarpışma ekrana böyle veda edecek! Zeynep öldü mü? Çarpışma 24. ve final bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma, 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 24. bölümüyle final yapacak. Ekran yolculuğuna son verecek Çarpışma’nın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Cansız’ın bıçakladığı Zeynep’in ölümle yüz yüze olduğunun anlaşıldığı tanıtımda; Kadir, Veli ve Kerem’in içinde oldukları çatışma sahnelerinde gerilim yükseliyor.

ÇARPIŞMA’NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

‘Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 23. bölümünde; Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırttı. Kadir kontrolünü tamamen kaybetmek üzereyken içeriye Tayfun ve Akif girdi. Kadir bu anda hedefine yeniden Cansız’ı aldı. Cansız, Kadir’i Zeynep’in yanına götürmeye karar verdi. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştı ki Zeynep’ten sonra Kadir de Cansız’ın ölüm tuzağının içine düştü. Kadir, Zeynep’in telkinleri ile Cansız’ı öldürmedi ve Cansız kaçtı. Bomba imha ekipleri geldi ama düzeneğe müdahale edemediler. Kurtulmaları mucizelere kalan Kadir ve Zeynep el ele ölüme yürüdü. Kabloyu kestiler, büyük bir şans eseri bomba patlamadı. Kadir ve Zeynep böylece mutlak bir ölümden döndü. Veli, kaçma planları yapan Cansız’ı öldürmek için harekete geçti ve pusuya yattı. Beklediği fırsatı da yakaladı ve Cansız’ı vurdu. Ancak adamları, yaralı haldeki Cansız’ı hızla olay yerineden kaçırdılar. Kadir sevdiği kadına; Zeynep’e evlenme teklif etti. Kadir’in, 19 yaşındayken yine kendisine evlilik teklifinde bulunmak için aldığı yüzüğü Zeynep bu kez parmağına taktı. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre, Kadir ve Zeynep’in evliliğe ilk adımlarını kutlamak için eğlenmeye gittiler. Bu sırada İstanbul’dan ayrılmaya karar veren ve şehre veda eden Veli’ye, öldüğünü sandığı Cansız’dan Zeynep’i öldüreceğine dair mesaj geldi. Veli, Kadir’i uyarmaya çabaladı. Gece kulübünde Kadir ve Cansız’ın adamları arasında çatışma çıktı. Bu sırada yaşanan kargaşada Cansız, Zeynep’i sırtından bıçakladı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ heyecan dolu final bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

