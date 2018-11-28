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Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

DİZİ HABERLERİ  | 28.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen Çarpışma dizisinde yer alan sevişme sahneleri izleyiciyi rahatsız etti. Show TV ise tepkilerin ardından resmi internet sitesindeki bölümden o sahneleri çıkardı.

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Yeni sezon dizileri arasından daha ilk bölümü ile diğerlerinden sıyrılan Çarpışma'nın ilk bölümü yayınlandı fakat etkileri hala sürüyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk gibi oyuncuların olduğu dizinin ilk bölümünde sık sık sevişme ve öpüşme sahnelerinin olması izleyiciyi rahatsız etti.

4 arabanın çarpışması sonrası yaşanan olayların anlatıldığı dizi Çarpışma muhteşem oyunculukların yanı sıra senaryosu ile de daha ilk bölümden izleyicinin dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ'un performansı ile diziye kattıkları ise reytinglerde ortada.

İZLEYİCİYİ KIZDIRAN SEVİŞME SAHNELERİ

Show' TV'nin prime time'da yayınladığı dizide sık sık öpüşme ve sevişme sahnelerinin sansürsüz şekilde ekrana verilmesi ise izleyiciyi kızdırdı. Çocukların izleyebileceği saatte uygunsuz sahnelerin verilmesi sosyal medyada da sık sık eleştirildi.

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HER ŞEY REYTİNG İÇİN Mİ

Çarpışma dizisinin ilk bölümünde sansürsüz bir şekilde verilen uygunsuz görüntüler ise dizinin reyting alma çabaları olarak yorumlandı.

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Çarpışma sevişme show tv kaldırıldı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Her turlu ahlaksizlik yapanlar,ensest iliskinin %40 oldugu,eldeki cep telefonuyla her turlu porno sitesine girenler,hirsizlik,dolandiricilik yapanlar,dizideki sevisme sahnesinden rahatsiz oluyorlar.Namusluyuz ya,ahlakliyiz ya.O kadar namusluyuz ki televizyondaki sevisme sahnesi alip goturecek ahlakimizi,namusumuzu.Televizyondaki sevisme sahnesinden rahatsiz olanlar,cinayet sahnelerinden rahatsiz olmuyorlar.Kendinde eksik olandan rahatsiz oluyorlar.Namusu pamuk ipligine bagli zavallilar.
böyle dizileri çocuklarınıza izletiyorsanız zaten en başta sizde sorun var demektir.
ne kızması be uydurmayın şeriat gelecek diyenlerin yaptığı çirkinlikleri bakılırsa kimse kızmaz buna
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