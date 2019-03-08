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Çarpışma'ya Kadir ve Zeynep'in öpüşme sahnesi damga vurdu! Çarpışma 13. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2019 02:50 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 13. son bölümüyle ekrana geldi. Çarpışma'nın 13. son bölümünde Kadir yıllar sonra annesi Asiye ile buluştu. Kadir yaşadığı şoku üstünden atamadan bu defa Zeynep'le yüzleşme yaşadı. Kadir hayatında hiç görmediği annesi Asiye ile ilk defa bir araya geldi. Kadir annesine kendisini neden bıraktığının hesabını sordu. Kadir ve Zeynep'in yıllar sonra aşklarını itiraf ettikleri ve öpüştükleri sahne ise diziye damga vurdu. Çarpışma finalinde ise Kadir, babası Cansız'la yüz yüze geldi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma 13. son bölümüyle 7 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Çarpışma son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Kadir ve Zeynep arasındaki buzlar eridi ve aşkın tadını çıkarmaya başladılar.

Çarpışma son bölümde Kadir ve Kerem meyhanede otururken yan masalarına Zeynep ve Cemre geldi. Kadir'in Kerem'e geçmişteki aşk anısını anlatmasını duyan Zeynep, Kadir'i dışarıya çağırdı. Meyhanedeki olan bitenden sonra Kadir’i dışarıya çağıran Zeynep, Kadir’den söyledikleri yüzünden hesap soruyor. Evlenme teklif edeceğini bilmediğini söyleyen Zeynep, Kadir’e canını çok acıttığını söylüyor. Zeynep, severken gitmenin ne kadar zor olduğunu anlattıktan sonra Kadir’e onsuz geçirdiği her gün öldüğünü söylüyor. Bu tartışma sonrası ise Kadir bir anda Zeynep’i öpüyor.

CANSIZ, ADALI’YA GÖLGESİ KADAR YAKLAŞIYOR!
Usta oyuncu Ali Sürmeli de, ‘Çarpışma’ tutkunlarının büyük bir merakla bekledikleri, Kadir Adalı’nın babası ve can düşmanı ‘Cansız’ karakteri ile bu bölümden itibaren diziye dâhil oluyor. ‘Çarpışma’nın aksiyon ve duygusal sahnelerle örülen, ters köşe sürprizlerle izleyicilerini yine şaşırtacak ve bu akşam ekrana gelecek 13. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Asiye şimdi birbirlerine, uzansalar sarılabilecek kadar yakın ama aynı zamanda, otuz beş yıllık bir sessizlik kadar da uzaktadırlar. Kadir, annesini bulmasının önünü açmasına rağmen Zeynep’e halen kızgın, Zeynep de anlaşılamadığı için Kadir’e kırgındır. Ancak mevsim ansızın kıştan bahara dönecek, Kadir ile Zeynep tam on altı yıl önce avuçlarından uçup giden aşkı yeniden yakalayacaktır. Zeynep’e saplantılı bir tutkuyla bağlı olan Veli’nin ise, Zeynep’i Kadir’e bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermekte gecikmez. Diğer yanda Demir ve Yakup, Kerem’e büyük bir kumpas kurar. Kerem’in büyük bir girdabın içine sürüklenmesi artık an meselesidir. Cemre ise annesinin ölümüyle ilgili gerçeğin peşine düşer. Ancak yürüdüğü yolda Selim’i gözardı eder ve sır perdesini aralayacağını düşünürken, şoke edeci bir manzarayla karşı karşıya kalır. Zeynep de Asiye’den Kadir’le ilgili yeni ve çok önemli bilgiler edinir. Öte yandan Adalı, adım adım Cansız’ın izini sürmeye devam eder. Bir kapı diğer kapıyı açar, bir isim başka bir ismi adres gösterir. Artık büyük bir fırtınanın kopması çok yakındır. Ancak Adalı, Cansız’ın kendisine gölgesi kadar yakın ve çok iyi pusu kuran biri olduğundan habersizdir.

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!


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