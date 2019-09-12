HABER

Çarpışmanın etkisiyle havaya fırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçede bulunan Sivas caddesinde yaşandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçede bulunan Sivas caddesinde yaşandı. Kazada, F. Ş. (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Sivas caddesi üzerinde seyir halinde iken, Taşköprü mahallesi Şahbazın Ömer Efendi sokaktan caddeye çıkan Z. G.nin kullandığı 58 SD 983 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, Motosiklet sürücüsü motosiklette bulunan R. K. (19) yaralandı. Bu onlar olay yerini gören bir güvelik kamerası ile an ve an kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile havaya fırladığı göründü.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü F.Ş. Sivas’a sevke edildi.
Yaralıların yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Karabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklamaKarabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandıYunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.