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Çarpıştığı araçtaki 5 kişiyi kurtarmak isterken boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Adana’da hafif ticari araç ile çarpışan içinde 5 kişinin bulunduğu pikap sulama kanalına düştü.

Adana’da hafif ticari araç ile çarpışan içinde 5 kişinin bulunduğu pikap sulama kanalına düştü. Suya düşenleri kurtarmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü boğularak hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Can yönetimindeki 01 EZ 253 plakalı pikap, ara yoldan çıkan Hakan Aykol yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içinde Hasan Can ile eşi Ördek, çocukları Medine, Erdal ve Emirhan Can’ın bulunduğu pikap sulama kanalına düştü. Hafif ticari araç ise yol kenarına savrulurken, sürücü ve kardeşi Mizra Aykol yara almadan kurtuldu. Pikabın kanala düştüğünü gören Hakan Aykol canını hiçe sayarak 5 kişinin hayatını kurtarmak için sulama kanalına atladı. Aykol, pikaptaki Emirhan isimli çocuğu, Medine ve Ördek Can’ı kurtardı. Bu arada Hasan Can da kendi imkanıyla sudan çıktı. Ancak Aykol akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bunun üzerine olay yerine Can-Kur, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar kahraman sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Aykol ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Hakan Aykol kurtarılamadı.
Hakan Aykol’un yakınları ağıtlar yakıp gözyaşlarına boğuldu. Aykol’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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