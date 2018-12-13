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Çarpmanın etkisiyle arabanın motoru yerinden fırladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 04:18 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otomobillerden birinin motoru yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

Çarpmanın etkisiyle arabanın motoru yerinden fırladı!

Kaza, gece saatlerinde Akyazı Batakköy mevkiinde meydana geldi. Mustafa Uluköylü yönetimindeki 06 FN 6314 plakalı otomobil ile İsmail Yılmaz yönetimindeki 54 H 2439 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle 54 H 2439 plakalı otomobilin motoru yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. Kazada, otomobillerde sıkışan Mustafa Uluköylü, İsmail Yılmaz, Furkan Dertli ve Arif Kar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Bir yaralanın üzerinde bulunan ruhsatsız tabancaya ise el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
sakarya Akyazı trafik kazası

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