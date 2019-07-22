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Çarptı kaçtı, kamera kaydetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonetin motosikletliye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarptı kaçtı, kamera kaydetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonetin motosikletliye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Motosiklete çarpan kamyonet, olay yerinden kaçarken bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.
Kaza, saat 10.15 sıralarında Ereğli ilçesinde Adana-Konya Karayolu Medaş Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 UY 638 plakalı kamyonet, kavşakta İlhan İ. idaresindeki 42 CIL 31 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü İlhan İ. ile Ali İ. savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklete çarpan kamyonetin plakası ise kaza sırasında olay yerine düştü. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anını tespit etti. Görüntülerde kamyonet sürücüsünün kavşağa hızla gelerek yolun karşısına geçmek isteyen motosiklete çarptığını belirleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Çarptı kaçtı, kamera kaydetti

Çarptı kaçtı, kamera kaydetti

Çarptı kaçtı, kamera kaydetti

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